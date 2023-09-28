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歌手Tyga內陸豪宅售510萬 較2年前降價80萬

記者啟鉻／洛杉磯報導
豪宅外景。（ Realtor.com地產資料）
豪宅外景。（ Realtor.com地產資料）

一位洛杉磯出生的著名說唱歌手近日出售在南加內陸城市湖畔豪宅，價格是510萬元。豪宅距離一家Empire Polo Club只有很短車程。這是歌手降價售出豪宅，比較2021年6月出價590萬元，降低了13.6%。

圖為說唱歌手Tyga。（Tyga官網）
圖為說唱歌手Tyga。（Tyga官網）

豪宅內景。（ Realtor.com地產資料）
豪宅內景。（ Realtor.com地產資料）

屋主Tyga，本名是斯蒂文森（Michael Ray Stevenson），他是著名說唱歌手，也是詞曲作者和演員。他出售的是一棟湖畔豪宅，位於南加內陸印地歐市（Indio）的Shadow Lake Estates社區，面積約6000平方呎，建於2018年，建築佔地超過三分之二畝。由於位置絕佳，很適合接待友人舉辦派對及現場音樂會，還提供參與者湖上運動娛樂。住宅背靠一個泳池和水療中心，還有一個湖畔沙灘以及一個帶有升降設施的船塢。

湖畔豪宅內景。（ Realtor.com地產資料）
湖畔豪宅內景。（ Realtor.com地產資料）

地產紀錄顯示，一家名為Raww Investments LLC.公司與歌手Tyga有關聯，在2020年9月以390萬元將這棟住宅買下。中介公司Coldwell Banker Realty的經紀人Jenell VanDenBos在社交媒體上，確認了這位說唱歌手與物業關聯。印地歐屬於內陸帝國沙漠城市，住宅通過滑動玻璃牆將室內外環境巧妙融合在一起，實現了休閒度假風格的生活。

豪宅臥室可看到湖景。（ Realtor.com地產資料）
豪宅臥室可看到湖景。（ Realtor.com地產資料）

進入住宅室內環境觀察，有四間臥室、六間浴室以及觀看電影和玩遊戲空間。一間大客廳以一個高高的壁爐和高處木樑天花板為中心，集合起居區和用餐區，再通向寬大廚房，內設有兩個廚房，其中一個早餐吧就設在一個廚房島。這裡還有一間儲藏室和一個開放式酒窖，室外是一個帶有遮蔽屋頂的生活區。

據介紹，作為一棟內陸沙漠地帶住宅，與周邊環境相融，也考慮到適應沙漠氣候條件，雖然氣候炎熱，但在這裡生活可以享受安全、涼爽和舒適居住體驗。

說唱歌手Tyga於1989年11月19日出生在南加州康普頓市（Compton），在當地生活到十幾歲後與家人搬遷到嘉甸那市（Gardena）。他的父母分別來自牙買加和越南，母親姓阮（Nguyen）。由於從小具有音樂天賦，他在成長過程中經常聽很多名音樂人的歌曲，比如Fabolous、Cam'ron以及Eminem等。

南加 加州 越南

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