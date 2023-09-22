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永恆加州 5年前就開始買地

編譯組／綜合報導
由矽谷科技巨頭們支持的投資集團「弗蘭納里聯合公司」進行投資買地，目標是在舊金山東北部建立一個適合步行的新城市「永恆加州」。（取自「永恆加州」官網）
由矽谷科技巨頭們支持的投資集團「弗蘭納里聯合公司」進行投資買地，目標是在舊金山東北部建立一個適合步行的新城市「永恆加州」。（取自「永恆加州」官網）

過去數年，北灣蘇拉諾縣(Solano County)當地人不解地看著一家不知名公司搶購費爾菲德(Fairfield)附近土地。如今，才知是由矽谷科技巨頭們支持的投資集團「弗蘭納里聯合公司」(Flannery Associates)進行投資買地，目標是在舊金山東北部建立一個適合步行的新城市「永恆加州」(California Forever)。

「舊金山紀事報」詳細研究了當地地產稅紀錄，整理出投資人在蘇拉諾縣購買土地的詳細時間表。分析發現，土地購買全都發生在蘇拉諾縣東部、位在擁有12萬人口的費爾菲德市及沙加緬度河之間。

弗蘭納里聯合公司2018年2月進行首次購地，這片占地157英畝的農田、成本約310萬元。這些最初購買的房地產鄰近弗蘭納里路(Flannery Road)，可能是公司名稱來源。時至2018年底，最初買進157英畝土地已擴大到超過3000英畝、耗資1720萬元。2019年，公司至少新增37筆交易，土地總面積增加數萬英畝，投入資金近1.7億元。縣居民開始對這個神秘新鄰居產生疑問。

莫伊(Catherine Moy)也是想知道發生什麼事情的人之一，她當時是費爾菲德市議員、現任市長。2019年7月，她曾對「瓦卡維爾報導」(Vacaville Reporter)表示，一直無法得知幕後是誰，是一家企業集團？還是非常富有的人？眾所皆知是長期投資，但是為了什麼？

2020年，弗蘭納里又進行19次購地、耗費6800萬元。2021年有21次買進土地、金額超過8200萬元。2022年又以總額5500萬元買進43筆土地。

弗蘭納里的所有購地行為並非是立即直接擁有土地。例如2022年，公司購地然後透過所謂「終身信託」將其轉回給業主，基本上是一份協議，業主可在土地生活直至過世，屆時再將擁有權轉回到買家，例如弗蘭納里。

2023年4月，公司進行收購包含至少12個地塊的土地、耗資近5000萬元。今年迄今購地支出已超過1.75億元。截至8月底，弗蘭納里共斥資近6億元進行153次收購，買進至少4萬英畝土地。公司代表透露，實際已花費超過8億元，買進或同意購買超過5萬英畝土地。

弗蘭納里聯合公司的母公司「永恆加州」於2017年12月在德拉瓦州成立法人公司，但直至今年9月1日才在加州註冊。文件顯示，斯拉梅克(Jan Sramek)是「永恆加州」合夥人與部分所有人，他是前高盛交易員與現任科技界人士，創辦弗蘭納里聯合公司。

不過，儘管斯拉梅克與團隊搶購土地，但可能還需等待數十年才能實現建立烏托邦夢想，假如可以成真的話。除了可能的法令導致農業用地開發困難，蘇拉諾縣也因政府官員與社區成員拖延開發而聞名。

當地國會議員湯普森(Mike Thompson) 8月下旬會見弗蘭納里創始人之後，發布新聞稿表達他對公司「保密」與科技初創公司企業家進行城市建設方法的擔憂。

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