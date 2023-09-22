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華人開發商 看好可負擔房需求

記者張宏／洛杉磯報導
奇諾市的Riverside路4125號占地4.93英畝，計畫興建可負擔住房。（記者張宏／攝影）
奇諾市的Riverside路4125號占地4.93英畝，計畫興建可負擔住房。（記者張宏／攝影）

華人地產開發商看準可負擔住房市場，計劃在奇諾、波莫納、核桃等地興建多個可負擔住房（affordable housing）項目。開發商古紹崙（Allen Ku）表示，土地日益稀缺，可負擔住房未來會有很大的需求和市場。

奇諾市（Chino）的Riverside路4125號佔地4.93英畝，這裡不僅有商舖，還計劃興建可負擔住房和商住混合住宅。開發商古紹崙（Allen Ku）表示，加州就業機會好、生活環境吸引人，未來房地產市場一片大好，所以他對投資地產很有信心。人口增加會讓人均土地面積越來越少，獨立屋會不斷減少，商住兩用的住宅會不斷增加。

他說，未來南加發展方向也是趨向都市化，隨著人們不斷往東遷移，東區地產會更加活躍。奇諾的項目預計要蓋150個單位，這裡未來不僅有可負擔住房還有商住兩用住宅公寓，也會加入太陽能和電車充電樁等綠色能源項目，打造智能、安全和綠色的住宅。目前建築圖紙已送到市府審批，希望能盡快批准開工。

申請可負擔住房要符合加州第8條（Section 8）的收入要求，收入是基於所申請的縣或大都市區的收入中位數。 一般來說，家庭收入必須低於所在地區收入中位數的50%，才有資格申請，可負擔房屋使用期限通常是55年。可負擔住房的房型沒有限制，但多數是多戶住宅。房屋可是租賃住房，也可是自住住房，不過多數是出租住房。

對於可負擔住房發商來說，通過加入可負擔住房能利用住房和城市發展部（Housing and Urban Development ，簡稱HUD）承保的低成本融資方案，及利用一系列稅收抵免方案，包括低收入住房稅收抵免計劃。這兩種選擇都可為開發商提供更高槓桿率和更低利息貸款，使可負擔住房成為開發商有吸引力的選擇。

開發商古紹崙認為土地日益稀缺，可負擔住房未來會有很大的需求和市場。（記者張宏／攝...
開發商古紹崙認為土地日益稀缺，可負擔住房未來會有很大的需求和市場。（記者張宏／攝影）

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