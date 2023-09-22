目標首購族 巴沙迪那公寓竣工

「Lincoln at Orange Grove」設計圖。（取材自Heritage Housing官網）

巴沙迪那市（Pasadena) 西北部的林肯大道（Lincoln Avenue）和Orange Grove大道交叉口，有可負擔公寓項目竣工，該項目專為中低收入 的家庭打造，售價從34萬8200元起。

該項目因其地理位置，被命名為「Lincoln at Orange Grove」，由48套可負擔住房和5套市場價公寓組成。 其中包含19個兩居室、24個三居室和3個四居室公寓，面積從990到1500平方呎不等，以及商用零售空間。出售廣告顯示，公寓的售價從34萬8200元到66萬3700元。

「Lincoln at Orange Grove」由三層建築組成，周圍有私人步道 和庭院。建築商Heritage Housing Partners在網站上寫道，「Lincoln at Orange Grove」專注於為首購族提供經濟適用房，公寓通過簡單的調色和簡潔的白色灰泥，使建築很好融入歷史悠久的巴沙迪那社區。

公寓配備太陽能、帶燒烤設施的大庭院、安靜的步道、充足且安全的自行車停車場、帶門禁的地下停車場等設施，步行和騎自行車即可前往巴沙迪那老城區（old town pasadena）。