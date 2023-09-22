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聖蓋博新建案 提供225個單位

記者王若然／聖蓋博報導
建案所在位置。（聖蓋博官網）
建案所在位置。（聖蓋博官網）

聖蓋博市府目前開放一項大型新建案信息，供民眾審閱。該項建案為Rubio Village，包括三個獨立建築，將提供225個住房單位以及約1萬3449平方呎的商業空間。

根據聖蓋博市官網發布的資料，Rubio Village 位於南聖蓋博大道201號至217號。該建案的居住、停車和商用面積達30萬6793平方呎。其中居住面積為19萬1453平方呎，商用面積為1萬1891平方呎，二層及以上停車場面積為10萬1891平方呎。

該建案地址剛好有Rubio Wash河道貫穿，A建築位於河道北邊，面對East Live Oak大街，B建築位於河道南邊，面向Pine Street，C建築也在河道南邊，面向南聖蓋博大道。

具體來說，A建築為一棟六層居住、商用混合公寓大樓，將提供206個居住單位以及設施房，還有兩個零售單元，兩個餐廳單位。其中住房戶型包含12個studio，163個一居室住房，31個兩居室住房。停車位位於路面層，有113個停車位，自行車架；二樓有102個停車位和住房，一個4240平方呎的活動室。大樓的三層至六層全部為住戶。地下一層提供134個停車位，居民自行車架以及49個儲物櫃。地下二層有83個停車位，居民自行車架以及87個儲物櫃。

地下兩層以及二樓樓層。B建築為兩層樓，是包含三居室居住單位的聯排別墅（townhouses）。每個別墅帶有兩個車庫。住戶門前將有自行車架以及綠地。

C建築為四層大樓，包含16個一居室住房已經一個餐廳位置。一樓包括住戶以及一個面積約有1729平方呎的餐廳位。建築前面也會有自行車架和綠化帶。

Rubio Village建案開發商為Panku Inc.，據悉，該建案預計花費25個月建成，如果市府的批准工作順利，有望於2024年2月破土動工，於2026年2月完成。

該建案從8月24日至9月22日徵詢居民意見，有關該建案詳細信息，民眾可前往以下兩個地點進行查詢：

聖蓋博市政廳，地址：425 South Mission Drive, San Gabriel, California 91776；

聖蓋博圖書館，地址：500 South Del Mar Avenue, San Gabriel, California 91176。

或上城市官網查詢： https://www.sangabrielcity.com/731/Current-Projects-Programs

想要對該建案發表看法的民眾可以將意見發電子郵件至[email protected]，或郵寄至聖蓋博市府社區發展部，規劃科，地點為425 South Mission Drive，San Gabriel, California 91776。民眾也可親自將意見書送至該地址。

目前該建案還未舉辦公聽會，未來如有公聽會，將另通知居民。

Rubio Village渲染圖。（聖蓋博官網）
Rubio Village渲染圖。（聖蓋博官網）
Rubio Village渲染圖。（Panku Inc.）
Rubio Village渲染圖。（Panku Inc.）

聖蓋博 圖書館

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