南洛杉磯122戶可負擔住房 動工

南洛杉磯122戶可負擔住房動工。（取自John V. Mutlow Architects）

洛杉磯 市南部一處122戶可負擔房屋建設項目9月1日動工，洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）及洛杉磯第八區市議員Marqueece Harris-Dawson參加當天的動工儀式。

這處建案稱作「Manchester Urban Homes」，地址為洛杉磯市8721 S Broadway，處於88街和Broadway大街交叉口西北角。建案預計於2025年建成，包含一棟76戶的公寓建築及其後面的46個聯排屋(townhouse)，一共122戶，佔地約2.7畝。一樓臨街設有活動室、零售店，並配有69個停車位。公寓戶型有一室、二室及三室，面積633至1176平方呎不等。這處可負擔住房住戶的收入水平，需建案完成後的洛杉磯市收入中位數60%以下。

巴斯表示，該建案的動工動工，顯示洛市政府正在積極解決住房短缺問題，是完成提供更多可負擔住房使命的重要一步。

這處建案原本為空置的停車場，其背後還有一段歷史。這塊地曾是契約限制地，數十年前禁止非裔和亞裔居民使用。該建案所在的洛杉磯市第八區市議員Marqueece Harris-Dawson表示，這種撥亂反正的時刻，不是每天都有。如今看著這塊原本受種族歧視 法條控制的區域建造成可負擔住房，是正義實現的體現。

建造商則認為，種族歧視與排外政策是加重如今住房危機的因素之一。

該處建案共獲得8360萬元撥款，主要資金來源為加州 可負擔住房與可持續社區項目（Affordable Housing and Sustainable Communities program）、基礎設施建設項目撥款（Infill Infrastructure grant program）。洛杉磯市政府與洛市第八選區，分別出資700萬與230萬元用於建案。

該處建案的開發商包括專門致力於可負擔房屋的開發商Adobe Communities以及洛縣鄰里房屋服務部（Neighborhood Housing Services of Los Angeles County，NHS）。