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氣候變遷 華人購屋 避開洪水、極端溫度、山火、颶風、乾旱等風險

記者啟鉻／洛杉磯報導
圖為南加內陸科奇拉谷教堂市在2023年8月間喜萊莉熱帶風暴襲擊時受災場面。（視頻截圖）
圖為南加內陸科奇拉谷教堂市在2023年8月間喜萊莉熱帶風暴襲擊時受災場面。（視頻截圖）

近年，氣候變化開始對居民購屋選擇產生重大影響。人們從原先對住宅價格、位置和房屋本身特點，開始考慮氣候變化影響，如颱風、洪水山火、龍捲風及長期乾旱等。

氣候變化影響全球各國環境，甚至影響民眾生活方式及消費選擇。部分華人居民表示，在購屋選擇時，會將氣候變化風險因素作為主要考量之一。

根據房地產資訊平台Zillow最新調查，在2023年4月至7月間對約1萬2000名潛在買家問卷統計，約有83%的受訪者表示，在購房計畫中考慮了至少一種氣候風險，如洪水、極端溫度、山火、颶風或乾旱。

根據這項調查，這些被認為的氣候風險通常不會成為交易失敗因素，但它們確實影響了消費者的態度，尤其是年輕買家。Zillow人口學家Manny Garcia表示，這些年輕買家希望了解「他們的住處是否會受到因氣候變化導致海水上升威脅，以及極端溫度、山火危險。」

根據Zillow的說法，儘管對氣候風險的擔憂全美都存在，但美西居民較為強烈。即便如此，全美多數購房者尚不會考慮搬遷到被認為風險較低的地區。此外還有大約四分之一的居民表示，他們正在考慮搬到風險更高地區。

河濱加州大學畢業生吳同學表示，他目前在內陸一家公司工作，未來可能有購屋計畫。對於近年來內陸的氣候變化，他也感受到了。比如往年乾旱的科奇拉谷城市社區發生洪水，阻斷交通，聖伯納汀諾縣山地發生泥石流。冬季大雪封山，給居民出行造成很大困難。如果要購屋，會盡量考慮到氣候風險存在，到更安全的地方居住。但也會兼顧自己經濟能力。

針對氣候風險對居民住宅選擇，富比世雜誌也報導，根據房地產經紀公司Redfin的調查，近62%的準備下一年購買或出售住宅的美國居民，對於要搬遷到可能面臨自然災害、極端氣溫及海平面上升的地區感到猶豫。這項調查共有1000名受訪者參與，但在年輕一代、高收入人群中，這一比例更高。

華人消費者Jennifer Jiang表示，南加州有洪水項目的房屋保險很鮮見。2023年8月的喜萊莉熱帶風暴襲擊南加，即使內陸乾旱地區降雨出現洪水。所以面對氣候變化風險，未來或許房屋保險就要加上洪水災害一項，居民保險支出就會相應增多。在購屋選擇時，也要考慮這一因素。

地產投資專家謝宗煌認為，華人居民買賣住宅，對於考慮氣候風險因素還不是很多，他們認為經濟負擔能力是最主要的因素。房屋投資者張明巨表示，考慮到氣候風險因素，未來投資購買地產時，出於安全考量，還是能避免就盡量避免風險。

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