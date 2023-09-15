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購買未經許可改建房屋 合法化恐要花大錢

編譯組／灣區綜合報導
若在舊金山購入有未經許可改建部分的房屋，買家恐需花大錢將它合法化。(取自Getty Images)
若在舊金山購入有未經許可改建部分的房屋，買家恐需花大錢將它合法化。(取自Getty Images)

若在舊金山買房、卻發現是未經許可改建的，是否需將其「合法化」？根據建築檢查部門的規定，答案是肯定的。

承接未經許可改建房是一個惡夢，因為城市住房成本昂貴，建築法規繁複，少有買家可承擔成交時的未預期費用。買家若發現房屋之前曾進行過未經許可施工改建，有責任將其修改為符合法規，但修繕費用可能相當高。

這是為何舊金山市自一開始就嘗試阻止這類事情發生。基於建造價值，未經合法許可而進行升級房產的屋主，最終可能需向市政府支付高達未經許可工程成本9倍的費用。

「舊金山紀事報」報導，根據建築檢查部門發言人翰南（Patrick Hannan）表示，承接未經許可改建的買家，無須支付這些費用，但他們必須修繕檢查人員所提出的任何疑慮。他指出，檢查部門是基於接獲投訴進行檢查，而非在房屋售出時檢查，所以，許可問題可能並未被注意到。

針對輕微問題，檢查人員將會要求業主解決。對於構成安全風險的較大疑慮，檢查人員會發出違規通知，說明業主須採取哪些措施，才能使房產恢復合乎法規，包括獲得所需進行施工許可的最後期間。

翰南表示，檢查目標是讓房產合法，而非懲罰無心的新房主，只要問題獲得解決，就不會罰款。房主若「自願」尋求對未經許可工程進行補救，而非對違規行為作出反應，則不會受罰。他鼓勵買家在研究可能購房交易時，使用檢查部門的許可及投訴追蹤系統，列出回溯到數十年前的投訴與建築法規違規事件。

舊金山房屋經紀人赫許柯維茲（Daniel Hershkowitz）表示，購買到前屋主曾進行未經需由市府批准而進行改建的房屋，會導致後來承接屋主面臨更大財務風險。他說，一名好的經紀人會鼓勵買家進行研究，評估哪些房間或擴建部分，可能存在問題。首先是將賣方披露的與之前出售時揭露任何許可的報告、稅務紀錄，與檢查人員檢查結果進行比較。

若要再更謹慎，擔心可能發現有潛在未經許可施工的買家，可聘請當地建築師或有執照承包商，評估潛在風險，並在必要時估算讓房屋合法的成本。

住房建造與改建公司「AYA Homes」業主艾吉達瑞（Shawn Ajdari）指出，未經許可建築，尤其是非法加建，在舊金山相當常見。在正常房市，買家會拒絕購買未經許可建造房屋，但在舊金山過熱市場，部分買家則願意。他建議買房者聘請專家，例如承包商或結構工程師，在提出買房報價之前，審查可疑的未經許可工程或質量差的建築，以評估潛在成本。

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