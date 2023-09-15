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洛杉磯機場附近酒店 被2370萬元收購

記者趙健／洛杉磯市報導
洛杉磯國際機場一處三星級酒店近日成交，售價2370萬美元。（取材自谷歌地圖）
洛杉磯國際機場一處三星級酒店近日成交，售價2370萬美元。（取材自谷歌地圖）

今年以來，洛杉磯縣酒店地產銷售極為困難，交易量相比去年減少了一半以上。不過就在近日，一家位於洛杉磯國際機場LAX）附近、擁有148間客房的酒店被成功收購，每間客房的成交價約為16萬美元。

房產記錄顯示，一家位於橙縣爾灣的地產開發商Greens Group上個月收購了溫德姆國際機場酒店（Wingate by Wyndham LAX Hotel），成交價2370萬美元。這家三星級的酒店建於1989年，位於洛杉磯縣英格伍市（Inglewood）的La Cienega 大道上，目前處於歇業狀態。 Greens Group尚未公佈收購後的計劃。

根據房產記錄，1999年，George Oh和Linda Oh以530萬美元的價格買下了這處酒店房產，此次交易的賣家為受託人Sandra Oh。經過24年，這家酒店的價格已增長4.5倍。

據商業周刊（Business Journals）報導，去年下半年，LAX機場週邊曾有多家酒店出售。擁有143間客房的Hyatt Place El Segundo酒店以4900萬美元的價格成交，每間客房的單價約為34萬3000美元；擁有281間客房的La Quinta酒店以每間客房15萬7000美元的價格成交；擁有549間客房的Four Points by Sheraton每間客房的成交價則不到10萬美元。

根據地產網站LoopNet，洛杉磯縣目前僅有18家酒店在售，房間單價從10萬至30萬不等。

洛杉磯國際機場 LAX 橙縣

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