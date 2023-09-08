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華人預防風災 缺乏避險意識

記者啟鉻／洛杉磯報導
圖為科奇拉谷社區一戶居民家在災後。（居民提供）
圖為科奇拉谷社區一戶居民家在災後。（居民提供）

南加日前84年一遇喜萊莉颶風，給內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣部分社區造成嚴重災害。由於居民防範意識不足，一些居民遭洪水圍困、出行交通受阻。南加社區華人認為，今後氣候變化異常多發，南加遭遇更強風暴，無論個人還是當地市政，強化避險防範意識更重要。

住在高地市的劉女士很注意預防風暴導致洪水侵入，她特意與先生到當地消防局領取了十個沙包，放在住宅前低窪處。她表示，雖然因為風暴經過時，並未給當地帶來洪水災害，但也覺得做好預防是很必要的。

核桃市市長伍立倫（Allen Wu）說，喜萊莉颶風減弱成熱帶風暴，對華人聚居城市並未造成怎樣傷害。不過，從應對災害的行動來說，很多久居社區居民的避險意識較強。一些華人將重點放在生活物資儲備上，去超市搶購，但對住宅周邊設施清理強化上就顯得稍微欠缺。部分其他族裔居民平時就會對住宅做些修繕工作，所以風暴來臨前，就做好了準備。所以，還是提醒華人在避險安全意識方面強化提高。

地產經紀袁立功說，在朋友圈喜歡交流住宅屋頂如何防水方法，而風暴來臨華人最關心的也是屋頂漏水。尤其是一些老房子，屋頂防水材料老舊，一旦強風暴來臨，很容易造成屋頂滴漏。比如在屋頂兩個區塊銜接處，需要多加留意。如果今後風暴天氣頻發，就需要常常對住宅多加固修繕。

城市排水設施清理也需要加強。河濱縣莫瑞諾谷市市政經理李惠豪說，在風暴到來一周前，市府公用設施服務部門就對排水設施做了清理，這樣一旦洪水發生就可快速排出。在城市開發項目排水設計上也都做好規劃。他認為，內陸科奇拉谷地區之所以洪水氾濫遭遇泥石流，主要還是有很多地方沒有開發，也沒有特別規畫，所以才導致災害破壞嚴重。

談及部分華人對風暴避險意識不強，李惠豪認為很多華人在移民前，在原居住地遭遇到風暴可能更嚴重，比如台僑，在台灣經歷的颱風天氣更多，破壞也更嚴重，所以對於南加雖然是84年一遇風暴，並未感到有任何危險。

有的公路區段因風暴遭洪水淹沒，只能以修復維護為主。內陸僑領李順強從事多年高速公路規畫，他表示，喜萊莉熱帶風暴來襲，內陸部分道路遭淹水破壞。在設計公路時，都有如何應對多少年一遇洪水的考量。但要是全面翻新，恐耗費納稅人很多錢，也不划算。所以只能對一部分路段進行修復。況且，像84年一遇的熱帶風暴也確實很少見。如若需要應對今後氣候異常變化，加強對所有公路橋樑設計升級，那將是巨量投資，還需要立法機構批准。

科奇拉谷部分社區受災嚴重，但對於多數南加居民來說，避險安全意識還是不足。（居民提...
科奇拉谷部分社區受災嚴重，但對於多數南加居民來說，避險安全意識還是不足。（居民提供）

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