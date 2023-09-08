非農數據報佳音 經濟可望軟著陸

9月4日當周房貸利率 回升，各期固定抵押貸款 利率較上周高約0.125-0.25個百分點，其中30年期固定抵押貸款利率升至6.875%。 最新數據顯示，8月份失業率回升，經濟學家認為美國經濟實現「軟著陸」機率上升。

據勞工部1日公佈的最新就業 數據，8月新增非農就業崗位18萬7000個，失業率則從7月的3.5%升至3.8%，創2022年2月以來新高，超出市場預期的3.5%。該數據顯示勞動力市場正在放緩。

最新的就業數據也增加了聯準會（Fed）9月暫停升息的可能性。原先力推升息的「鷹派」Fed理事沃勒（Christopher Waller）也在5日的講話中改變立場，認為貨幣緊縮政策可以暫緩。

幾個月以來，許多經濟學家都曾預測聯準會加息將導致經濟衰退，但最近這些「唱衰」的聲音正在逐漸消失。自6月以來，高盛已一連三次調降未來12個月經濟衰退的可能性，從3月區域銀行動盪時估計的35%左右，降到7月的20%，在就業數據出爐後，進一步降至15%。

華爾街日報（WSJ）報導，穩定的就業和強勁的消費者支出為美國經濟「軟著陸」提供了新證據，在疫情的影響和政府前所未有的激進政策調控下，美國經濟表現出驚人彈性。