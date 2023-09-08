灣區2城市 待售屋平均8天賣出

除了擁有發展特別快速的房地產市場外，都布林因加快步伐進行住房開發，以及持續增長亞洲人口推動，成為加州成長最快的城市。（取自都布林市府官方臉書）

灣區城市都布林(Dublin)與利佛摩(Livermore)房屋待售標誌、通常停留8天時間，是加州 待售房屋找到買家的典型中位數天數最少城市之一。根據房地產 經紀網站「Redfin」數據顯示，這比全國整體房屋待售時間短了數倍。

東灣與南灣其他地區，例如布利桑頓(Pleasanton)、密爾比達、聖拉蒙(San Ramon)、佛利蒙房屋也通常很快售出、約需時間不到10天。其餘城市如桑尼維爾(10天)、聖他克拉拉(11天)、聖荷西(11.5天)、山景城(12.5天)、巴洛阿圖(13天)。

利佛摩房地產經紀人艾維萊斯(Steve Eveleth)表示，都布林與利佛摩的購房者、比在矽谷或南灣買房者，更能買到物超所值的房屋。東灣房地產經紀人布魯諾(Jeff Bruno)則指出，都布林與利佛摩吸引許多家庭，因為當地學區好，並且接近就業中心。

根據房地產掛牌網站「Zillow」數據，都布林7月份典型房屋價值為127萬元、利佛摩則為107萬元。「舊金山 紀事報」報導，阿拉米達縣多個城市的房屋，銷售速度很快，北灣幾個城市的房屋，卻需更長時間才可找到買家，委利賀(Vallejo)、瓦卡維爾(Vacaville)待售房屋、通常需花超過一個月時間才能售出，這個天數接近美國整體房屋待售時間33.5天。

與其他地區相較，舊金山房價跌幅更大，但該地區房市仍昂貴，因此，房屋通常在掛牌後28.5天，才可售出。根據「Redfin」數據，其所需時間與加州整體房屋售出時間相同。

今年2-7月期間至少有50間房屋銷售的加州城市中，都布林、利佛摩與靠近沙加緬度地區的西沙加緬度、羅斯莫特(Rosemont)並列，是待售房屋在市場上停留天數最少的城市，房屋待售天數僅有8天。另一個極端是在南加州聖伯納汀諾縣(San Bernardino County)的一個小型滑雪勝地社區，當地房屋需要近3個月才能賣出。

Redfin數據顯示，西沙加緬度、利佛摩、都布林待售房屋，在兩周內售出的房屋比例，也名列前茅，分別為63%、79%、80%。排名墊底的是費爾菲德(Fairfield)與聖他路薩(Santa Rosa)，兩周內售出房屋比例分別為30%、21%。

除了擁有發展特別快速的房地產市場外，都布林還因加快步伐進行住房開發，以及持續增長亞洲人口推動，成為加州成長最快的城市。