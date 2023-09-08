我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若再次當選總統 中國侵台「可能性是零」

WSJ：明年健保保費將漲6.5% 增幅逾10年新高

灣區2城市 待售屋平均8天賣出

編譯組／綜合報導
除了擁有發展特別快速的房地產市場外，都布林因加快步伐進行住房開發，以及持續增長亞洲人口推動，成為加州成長最快的城市。（取自都布林市府官方臉書）
除了擁有發展特別快速的房地產市場外，都布林因加快步伐進行住房開發，以及持續增長亞洲人口推動，成為加州成長最快的城市。（取自都布林市府官方臉書）

灣區城市都布林(Dublin)與利佛摩(Livermore)房屋待售標誌、通常停留8天時間，是加州待售房屋找到買家的典型中位數天數最少城市之一。根據房地產經紀網站「Redfin」數據顯示，這比全國整體房屋待售時間短了數倍。

東灣與南灣其他地區，例如布利桑頓(Pleasanton)、密爾比達、聖拉蒙(San Ramon)、佛利蒙房屋也通常很快售出、約需時間不到10天。其餘城市如桑尼維爾(10天)、聖他克拉拉(11天)、聖荷西(11.5天)、山景城(12.5天)、巴洛阿圖(13天)。

利佛摩房地產經紀人艾維萊斯(Steve Eveleth)表示，都布林與利佛摩的購房者、比在矽谷或南灣買房者，更能買到物超所值的房屋。東灣房地產經紀人布魯諾(Jeff Bruno)則指出，都布林與利佛摩吸引許多家庭，因為當地學區好，並且接近就業中心。

根據房地產掛牌網站「Zillow」數據，都布林7月份典型房屋價值為127萬元、利佛摩則為107萬元。「舊金山紀事報」報導，阿拉米達縣多個城市的房屋，銷售速度很快，北灣幾個城市的房屋，卻需更長時間才可找到買家，委利賀(Vallejo)、瓦卡維爾(Vacaville)待售房屋、通常需花超過一個月時間才能售出，這個天數接近美國整體房屋待售時間33.5天。

與其他地區相較，舊金山房價跌幅更大，但該地區房市仍昂貴，因此，房屋通常在掛牌後28.5天，才可售出。根據「Redfin」數據，其所需時間與加州整體房屋售出時間相同。

今年2-7月期間至少有50間房屋銷售的加州城市中，都布林、利佛摩與靠近沙加緬度地區的西沙加緬度、羅斯莫特(Rosemont)並列，是待售房屋在市場上停留天數最少的城市，房屋待售天數僅有8天。另一個極端是在南加州聖伯納汀諾縣(San Bernardino County)的一個小型滑雪勝地社區，當地房屋需要近3個月才能賣出。

Redfin數據顯示，西沙加緬度、利佛摩、都布林待售房屋，在兩周內售出的房屋比例，也名列前茅，分別為63%、79%、80%。排名墊底的是費爾菲德(Fairfield)與聖他路薩(Santa Rosa)，兩周內售出房屋比例分別為30%、21%。

除了擁有發展特別快速的房地產市場外，都布林還因加快步伐進行住房開發，以及持續增長亞洲人口推動，成為加州成長最快的城市。

加州 房地產 舊金山

上一則

微信群換匯 南加多華人被騙 瞬間不見數千元

下一則

寶璣Type XX系列名錶 到昌興一睹帥勁

延伸閱讀

保險公司紛拒新客遭疑串謀 維權團體籲查反壟斷

保險公司紛拒新客遭疑串謀 維權團體籲查反壟斷
業者開條件 加州房屋險提高保費？

業者開條件 加州房屋險提高保費？
慶中秋+國慶 南灣僑教中心9/29公宴 還有機票、現金抽獎

慶中秋+國慶 南灣僑教中心9/29公宴 還有機票、現金抽獎
加州政府贊助「嗨中秋」傳遞反仇亞

加州政府贊助「嗨中秋」傳遞反仇亞
聖荷西警察部門整改升級 議會開會討論

聖荷西警察部門整改升級 議會開會討論
獻聲「喵的詐騙集團」 艾蜜莉亞克拉克飆金句

獻聲「喵的詐騙集團」 艾蜜莉亞克拉克飆金句

熱門新聞

特價戴森空氣淨化器被藏在了貨架的最裡端。（受訪者提供）

南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡

2023-09-06 21:21
警方查獲的來自CVS的藥品。（CHP）

南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元

2023-09-01 14:35
物流業者兼貨車司機王志剛，現已經將貨車賣掉，退出物流行業。（記者啟鉻／攝影）

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

2023-09-03 02:19
Covid疫苗示意圖（Pexels）

CDC:新版Covid疫苗估九月中推出 這類人應盡快接種

2023-09-01 20:08
南加華人打造生態屋，夏天不開空調巨涼爽 ，每月只用交最低電費。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱華人打造生態屋 不開空調巨涼爽超省電

2023-08-31 21:37
自9月1日起，中國航司每周可執行最多18個中美直航，往返中美的旅客也日益頻繁。（美聯社）

中美9月起增航班 LA往返上海最低約千元

2023-09-01 02:20

超人氣

更多 >
華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火
晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃

晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃
蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析

蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析
11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅

11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅
快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果

快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果