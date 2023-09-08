房市降溫 建築業工作減少

南加房地產熱絡不再，建築務工趨減，相關領域就業也不樂觀。（記者啟鉻／攝影）

據當地媒體報導，南加 地區房地產 市場熱度降溫，當地建築業務工人數減少。南加在7月間新增房地產相關工作崗位，幾乎全部集中在內陸地區，說明南加內陸房地產業比其它地區仍持續活躍，但同樣失去了以往的熱度。總起來看，由於房地產交易減少，與之相關業界就業 情況都不太樂觀。

據最新統計，南加洛杉磯（Los Angeles County）、橙縣（Orange County）、河濱（Riverside County）和聖伯納汀諾（San Bernardino County）等縣區房地產相關企業，在2023年7月間僱工總計81萬500人。然而，該地在7月間僅新增了2400個工作崗位，且幾乎全部集中在內陸帝國（Inland Empire）地區。相比之下，疫情前的2015年至2019年間，每年7月平均新增房地產工作崗位約6800個。

究其原因是持續上升房貸利率大大減緩了各類型房地產交易。居家工作對辦公室市場造成了負面影響，真正需要招聘更多員工的房地產業者卻在競爭激烈的就業市場中苦苦尋找合適的工人。尤其是，許多房地產從業者屬自僱人士，不在政府就業統計數據中受追蹤，房屋交易的急劇減少對這一群體同樣造成了嚴重影響。

若從整個南加地區觀察，其他行業總計擁有工人720萬人。一個月減少了4萬6600個工作崗位，主要原因是季節性的，比如教師放暑假。過去12個月，房地產就業在當地增加了7000個崗位，增長了0.9％。但與此同時，南加州的非房地產就業崗位在過去的12個月中增加了16萬3400個，增長了2.3％。統計數字說明，房地產就業的增長速度與其他行業相比相對較低。

其它一些相關行業就業數據也不太樂觀，與以往數據相比落差很大。比如，貸款業，不斷上升的利率對貸款業造成了嚴重衝擊，各種信貸工作中有17萬7900人，月內減少了300人。建築材料，有5萬3300人銷售與房地產有關的商品和設備，月內減少了300人。建築服務，有員工11萬9000人在商業房地產運營中工作，月內減少了800人。