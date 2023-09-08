我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若再次當選總統 中國侵台「可能性是零」

WSJ：明年健保保費將漲6.5% 增幅逾10年新高

房市降溫 建築業工作減少

記者啟鉻／綜合報導
南加房地產熱絡不再，建築務工趨減，相關領域就業也不樂觀。（記者啟鉻／攝影）
南加房地產熱絡不再，建築務工趨減，相關領域就業也不樂觀。（記者啟鉻／攝影）

據當地媒體報導，南加地區房地產市場熱度降溫，當地建築業務工人數減少。南加在7月間新增房地產相關工作崗位，幾乎全部集中在內陸地區，說明南加內陸房地產業比其它地區仍持續活躍，但同樣失去了以往的熱度。總起來看，由於房地產交易減少，與之相關業界就業情況都不太樂觀。

據最新統計，南加洛杉磯（Los Angeles County）、橙縣（Orange County）、河濱（Riverside County）和聖伯納汀諾（San Bernardino County）等縣區房地產相關企業，在2023年7月間僱工總計81萬500人。然而，該地在7月間僅新增了2400個工作崗位，且幾乎全部集中在內陸帝國（Inland Empire）地區。相比之下，疫情前的2015年至2019年間，每年7月平均新增房地產工作崗位約6800個。

究其原因是持續上升房貸利率大大減緩了各類型房地產交易。居家工作對辦公室市場造成了負面影響，真正需要招聘更多員工的房地產業者卻在競爭激烈的就業市場中苦苦尋找合適的工人。尤其是，許多房地產從業者屬自僱人士，不在政府就業統計數據中受追蹤，房屋交易的急劇減少對這一群體同樣造成了嚴重影響。

若從整個南加地區觀察，其他行業總計擁有工人720萬人。一個月減少了4萬6600個工作崗位，主要原因是季節性的，比如教師放暑假。過去12個月，房地產就業在當地增加了7000個崗位，增長了0.9％。但與此同時，南加州的非房地產就業崗位在過去的12個月中增加了16萬3400個，增長了2.3％。統計數字說明，房地產就業的增長速度與其他行業相比相對較低。

其它一些相關行業就業數據也不太樂觀，與以往數據相比落差很大。比如，貸款業，不斷上升的利率對貸款業造成了嚴重衝擊，各種信貸工作中有17萬7900人，月內減少了300人。建築材料，有5萬3300人銷售與房地產有關的商品和設備，月內減少了300人。建築服務，有員工11萬9000人在商業房地產運營中工作，月內減少了800人。

房地產 就業 南加

上一則

微信群換匯 南加多華人被騙 瞬間不見數千元

下一則

寶璣Type XX系列名錶 到昌興一睹帥勁

延伸閱讀

華郵：習近平利用西方抗中強化民族主義 對中共有利、對國家無益

華郵：習近平利用西方抗中強化民族主義 對中共有利、對國家無益
FSB示警：全球金融恐進一步緊張

FSB示警：全球金融恐進一步緊張
內陸男女劫匪跟搶提款老人 被逮拍照還「咧嘴大笑」

內陸男女劫匪跟搶提款老人 被逮拍照還「咧嘴大笑」
內陸長者銀行取錢 非裔男女跟隨搶劫

內陸長者銀行取錢 非裔男女跟隨搶劫
加拿大黃刀鎮待3晚 看到極光機率達98%

加拿大黃刀鎮待3晚 看到極光機率達98%
吉利汽車攻房產 將加蓋員工宿舍

吉利汽車攻房產 將加蓋員工宿舍

熱門新聞

特價戴森空氣淨化器被藏在了貨架的最裡端。（受訪者提供）

南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡

2023-09-06 21:21
警方查獲的來自CVS的藥品。（CHP）

南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元

2023-09-01 14:35
物流業者兼貨車司機王志剛，現已經將貨車賣掉，退出物流行業。（記者啟鉻／攝影）

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

2023-09-03 02:19
Covid疫苗示意圖（Pexels）

CDC:新版Covid疫苗估九月中推出 這類人應盡快接種

2023-09-01 20:08
南加華人打造生態屋，夏天不開空調巨涼爽 ，每月只用交最低電費。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱華人打造生態屋 不開空調巨涼爽超省電

2023-08-31 21:37
自9月1日起，中國航司每周可執行最多18個中美直航，往返中美的旅客也日益頻繁。（美聯社）

中美9月起增航班 LA往返上海最低約千元

2023-09-01 02:20

超人氣

更多 >
華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火
晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃

晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃
蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析

蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析
11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅

11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅
快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果

快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果