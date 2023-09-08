南加寬鬆建築法規 民主黨出現反對聲音

圖為杭廷頓灘市海濱社區。（本報資料照）

加州日漸緊缺的住房問題正引發一場政治勢力間較量，就是否應放寬住房開發立法各方出現嚴重分歧。令人關注的是，自由派沿海城市的議員竟然支持保守派城市管理者，儘管他們之間通常用不同方式迴避新住房法規，但在反對更寬鬆新建住房法規方面則站在了一起。

南加海濱城市杭廷頓灘市（Huntington Beach）由共和黨 控制，曾對州府提告，希望阻止執行州長推動的住房政策，擔心城市會如地獄般。共和黨籍市長斯特科蘭（Tony Strickland）強硬表示，絕不會將城市變成糟糕的城市，就像舊金山那樣。

與此相反，民主黨控制城市比佛利山（Beverly Hills）市議員米瑞奇（John Mirisch）也反對更自由的住房開發政策，他與斯特科蘭站在一起，令不少人感到驚訝。

其他沿海城市的反對者表示將捍衛原則，反對新移民進入城市。他們將不滿焦點轉移到了一項立法上，即參議會423號法案，這項法案目前仍在加州議會審議中。該法案目的是延長2017年的第35號參議會法案規定，授權對未達到州住房要求城市的集合式住宅項目，予以簡化批准流程。

該法案將於2026年到期，但423號法案將其延長十年。支持者認為，該項立法對建設平價住房項目產生了實質性影響。據柏克萊加州大學 一項統計數據，2018年至2021年間，開發商根據第35號法案在全州範圍内申請了約1萬8000個住房單位 ，其中包括約1萬3000個低收入 家庭居住單位。其中超過1萬1000個單位符合該法律規定的簡化標準。

雖然有人認為目前由於高通貨膨脹及薪水調漲，導致項目建設成本高昂，市場定價項目不會創造出更多額外住房單位。但支持者認為，如果政府停止扼殺建設，取消過於繁冗和武斷法規，市場將迎來發展，會提供各種價格住房供應。開發商可自主建造更多各種類型房屋 ，從獨立屋到公寓 ，前提是要遵守相關住房建設法規。

環保團體也對該法案也表達嗆聲。儘管他們口頭支持增加住房建設，但與沿海城市一樣，這些團體為保護環境似乎更傾向於其它地方增加住房開房案，也成了爭議主要焦點。