賣了3年 能量飲料大亨 比佛利豪宅2500萬脫手

這座豪宅共有八間臥室和11 間浴室。（取自Redfin）

經過三年的努力，能量飲料大亨韋納（Russ Weiner）終於以2500萬元的價格，出售他位於比佛利公園(Beverly Park)的豪宅。這座豪宅的新主人，是向Google提供科技諮詢服務公司SADA Systems的執行長薩福安(Tony Safoian)和他的妻子。

豪宅所在的比佛利公園，被譽為洛杉磯 縣最昂貴的門禁社區，戒備森嚴的大門後面，居住著許多名人。儘管近年來已有不少住戶搬離，但萊塢喜劇天王艾迪墨菲(Eddie Murphy)、奧斯卡影帝丹佐華盛頓(Denzel Washington）、歌后愛黛兒(Adele)、影星巨石強森(Dwayne Johnson)等明星仍居住在這裡。

這座佔地1.2英畝的豪宅是賣家韋納在2015年以1860萬元購入，2020年初以來，這處幾乎未改造的房產一直在掛牌出售，要價從3500萬元至2790萬元不等。最終，這座豪宅以2500萬元的價格成交，比八年前購入時高出640萬美元，漲幅34.5%。

這座義大利托斯卡尼（Tuscan）風格的莊園建於1999年，由一位已去世的俄羅斯商人出資建造。豪宅坐落在宏偉的大門和高聳的樹籬背後，由著名建築師理蘭德里 ( Richard Landry)設計。豪宅不僅擁有1萬多平方呎的主屋起居空間，還設有獨立的接待屋，可以承辦盛大的晚會和活動。

豪宅主屋共有八間臥室和11間浴室，主層擁有奢華的雙邊樓梯、帶有壁爐的客廳、多扇拱形法式門，以及一間紅木圖書館 。樓上的主休息區面積非常大，設有水療浴室、雙衣櫃、私人辦公室、陽台以及通往圖書館的隱藏螺旋樓梯。

豪宅的戶外區域包括兩塊廣闊的草坪，以及修剪整齊的黃楊木、鮮豔的九重葛（bougainvillea）和橄欖樹。室外用餐區還設有壁爐、吧台和內置燒烤設備的室外廚房。

45歲的買家薩福安於2000年創立科技公司SADA Systems，總部位於洛杉磯縣北好萊塢 。 2021年，這家公司的年收入超過10億元，並於去年與Google簽署25億元的合作協議。自2015年以來，薩福安一直居住在聖費南度谷（San Fernando Valley）一棟兩層房屋內。