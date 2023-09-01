柏克萊房屋成交溢價17% 灣區最高

柏克萊地區房屋開價與成交價差額全灣區最大。（Getty Images）

根據網路房地產 經紀商「Redfin」資料，北柏克萊 一棟2房2.5浴房屋今年6月開價108萬元，兩周後、經過17次報價，房屋售價比出價高出42萬5000元。房屋出售溢價情況，已是柏克萊房市的常見情況。2023年6月，柏克萊地區有84%房屋售價高於標價，平均溢價17%，兩個指標皆高於灣區十大城市中的任何一個。

「舊金山紀事報」報導，標價與實際支付價格之間的巨大差距，突顯房屋低庫存與高利率結合，是如何導致柏克萊房地產市場影響潛在買家，買房變得越來越困難。

根據「Redfin」最新數據，自去年以來，柏克萊待售房屋庫存大幅減少，2023年4-6月期間、平均每月近出售61間房屋。比2022年同期平均每月掛牌的87間房屋、減少30%。Redfin將「房屋」(homes)定義為獨棟房屋、公寓、合作公寓(co-ops)、擁有2-4住房單位的多戶住宅。

柏克萊地區住房庫存減少，也伴隨銷售下降。與2022年同期相較，2023年4-6月購房量減少36%。除了庫存量低，買家通常須以溢價價格，才能買到房屋。房地產經紀人表示，透過標價低於預期售價的房產、來吸引更多報價，是該地區一種常見策略。

不過，柏克萊房地產經紀人摩瑞絲(Emma Morris)指出，柏克萊的房屋樣式非常多，很難根據之前的銷售情況，判斷買家會出價多少錢。此外，買家也更想尋找維護良好、最有可能升值的房屋，即使房子並不在他們想要的地區。結果就是更多競標者，搶購越來越少的房屋，促使出價超過預期。

然而，房屋庫存緊縮並未阻止房價 自2022年高點回落。根據房地產上市網站「Zillow」數據，柏克萊典型房價從2022年7月的154萬下跌至2023年7月的140萬元，同比下跌8.9%，比舊金山大都會區同期的7.7%降幅更大。儘管如此，柏克萊與灣區大部分地區房價，仍高於疫情前水平，柏克萊典型房價比2020年2月的119萬元，高出18%。

柏克萊房屋庫存低的部分原因，是城市領導人長期以來對新開發項目抵制。但是，專家與住房倡議人士指出，這樣態度已經轉變，近年來建造更多房屋，主要以公寓形式建造，其中包括市中心的多棟高層建築。「加州房屋與社區發展部門」數據顯示，柏克萊地區2022年建設828間住房，是自2018年以來最多數量。