怕房客搞破壞 資深房東：定期走訪

房東周賜軒表示，出租屋在房客租住期間損壞嚴重。（受訪者提供）

在美國生活，房東 與房客，或者房客之間都有可能遇到各種問題和糾紛，華人 社區也是如此。如何處理好這些關係，影響著每個家庭或個人生活品質。曾任羅省中華會館副主席的資深房東周賜軒，通過多年與房客打交道，認為出租房屋除做好房客的背景調查與簽訂條例清楚的租約外，房東還需要定期走訪租屋，避免房客損壞房屋或可能的爭議事件。

周賜軒說，部分華人房東認爲將房屋出租並簽完租房合約後，工作就已完成，可以在家中坐收房租，這是不正確的。12年前，周賜軒將一棟四居室的獨立屋出租給一對亞裔夫婦和他們的三個孩子，這戶租客 此後一直按時交租。很多房東看來，這樣的房客沒有問題。

可是2023年初，女房客前來找周賜軒，說房子衛浴間漏雨需要維修。周賜軒表示，2022年末到2023年初，南加降雨較多，漏水也不奇怪，於是就約好承包商前去維修。可進入房間後，現場景象令周賜軒大感意外，隨後了解到情況更是讓人驚訝。

周賜軒說，進入室內查看，發現兩個衛浴有漏水問題。房客還指出，臥室也有漏水情況。周賜軒到臥室查看，發現垃圾遍地，牆上還出現大片潮溼發霉。

周賜軒還了解到，女房客的先生多年前過世，她現在和三個子女一起住。其中一個女兒結婚，女婿也住進來，兩人還生了一個女孩。房客的這些變化，並沒有通知房東，未履行租約規定。周賜軒說，出租屋損壞比較嚴重，他需要支出近6萬元維修。

周賜軒表示，因為太相信房客，沒有定期走訪出租屋，才造成這樣的結果。出於維修考量，周賜軒不得不按照租約規定，請房客一家馬上退租，並扣除房客兩個月房租作為部分維修費。因爲一切按照租約規定，所以整個過程相對順利。

周賜軒事後學到，選擇房客，除背景調查外，還要定期探訪出租屋，能較好避免發生大麻屋和房屋損壞的狀況。同時，若有房客提出暫緩幾日交房租，房東就需要警覺，若房東一再遷就房客，恐怕對方今後會變本加厲。

如果房客之間出現糾紛，房東怎樣處理。周賜軒說，兩年前，他的一棟公寓的兩個相鄰單位，租給兩個家庭。其中一個家庭孩子較多，在室內玩耍聲音較大。隔壁的租客認為，這影響了她和家人休息。兩家人一度公開發生爭吵，鬧得整個公寓都知道，甚至有其他鄰居報警。周賜軒表示，他獲悉情況後，詳細查看城市關於噪音規定。為公平起見，對涉事的兩個租戶都發出警告，若三個月內沒有改善，再發生糾紛，兩家租戶都要立刻搬離。警告很奏效，發出後沒有再發生投訴。