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有無製過毒、遭汙染…6事項賣屋不告知 恐被罰

編譯胡立宗／綜合報導
加州賣屋都應該主動揭露特定事項，以免被罰。（美聯社）
加州賣屋都應該主動揭露特定事項，以免被罰。（美聯社）

加州都會區買房很不簡單，但是真的買到了房，買家應該注意那些事項是賣方應該主動揭露的。日後要脫手時，也應該主動揭露，以免受罰。以下是加州房地產管理局（Department of Real Estate）規定賣方必須主動揭露的六個重要事項：

1.屋裡有沒有死過人？不論是自然過世或是因為意外、凶案死亡，屋主都要主動揭露。雖然法律是規定三年之內，但房仲建議，為了避免麻煩，最好是把你所知道的全都告訴買方，不管是你住在此屋的期間，或是前任屋主的居住期間。

2.屋子是否遭到汙染，特別是被拿來當成製毒工廠？2006年1月1日生效的法律規定，一旦執法機關通知某地可能被拿來當冰毒等物質的生產地後，當地衛生官員就必須對該處進行評估，一旦確認住房遭到毒品汙染，則該房將禁止居住。

3.其他揭露事項包括，是否含有石棉（asbestos）、氡（radon gas）、甲醛（formaldehyde），或使用含鉛油漆。建於1978年之前的老屋，經常用過含鉛油漆，屋主與買方必須特別注意。

4.由於加州天災很多，因此賣方必須揭露房舍是否處於野火、淹水好發區，或是在斷層帶上。如果曾經因為火災、淹水、地震導致結構破壞，也要主動揭露。

5.法律相關，包括是否涉及訴訟、違法事項（土地區畫或違章建築），或是鄰居經常製造噪音或其他干擾，以及地權是否遭到侵害過，都必須主動揭露。

6.最後是華人買家經常忽略的，屋主協會（Home Owners Association）對這間房屋與周邊設施是否有管理權，如果有，買方最好搬進來之前就先跟HOA打招呼，免得惹到鄰居還不知道。

更詳盡的揭露事項，與制式表格，可以參考房地產管理局的說明，www.dre.ca.gov/files/pdf/re6.pdf。

加州 房地產 毒品

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