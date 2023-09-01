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高利率吃不消…預算有限買家 購屋要靠創意

編譯組／綜合報導
房貸利率創22年來新高，預算有限的買家必須發揮創意才買得到房子。（Getty Images）
房貸利率創22年來新高，預算有限的買家必須發揮創意才買得到房子。（Getty Images）

隨著貸款利率再次突破7%，並且衝到22年來最高點，灣區預算有限的買家，必須發揮創意才能買得到房子。

「舊金山紀事報」報導，根據「加州房地產經紀人協會」（California Association of Realtors）數據，儘管目前灣區獨棟住房中位價，仍比2022年4月市場峰值時低了約16%，但房價差異仍不足以抵銷貸款利率飆漲。若某人現以7%利率購買中位價房屋，假設頭期款為20%，結果仍會比2022年4月當時利率購房者每月多支付數百元貸款額。

為了降低貸款支出，許多買家通常需有家庭金援，或州與地方政府提供援助計畫，才足以籌集購屋頭期款。屋崙房地產經紀人韋恩斯坦（Corey Weinstein）表示，為了因應不斷上漲的利率，部分買家甚至「擴大找房的地理範圍，或尋找較小房屋，或選擇較無整修房屋。」

房地產經紀人芬林（Lindsay Ferlin）指出，這些買家的目標，是那些在市場上停留較長時間的房地產，此外，許多人尋找帶有附屬住宅單位（ADU）或多戶住宅（duplexes），或可出租額外臥室以協助支付貸款。

也有人是跳過貸款，而以現金交易。根據「CoreLogic」數據，舊金山與聖荷西都會區6月份全現金交易占所有購房比例的21%，2022年6月與2021年6月分別為18%與14%。此外，部分需要貸款的買家，透過提高頭期款額、換取較低利率。

另一方面，許多新房建商向買家提供降價優惠。不過，開發商維爾利（Dean Wehrli）表示，灣區新房所占庫存比例低於全國平均，因為土地稀有且建築成本較高。由於現有待售房屋供應減少，新房也因此有較多市場份額。

灣區今年7月份新上市房屋數量，比去年7月減少28%。但根據房地產經紀人協會數據，現已比今年前三個月有所改善。主因是已獲得最低利率貸款的房主，不願出售房屋。根據「CoreLogic」資料，舊金山與聖荷西都會區目前房主的平均貸款利率僅為3.24%，事實上，有81%屋主的貸款利率等於或低於4%。

「Beacon Economics」創辦合夥人索伯格（Christopher Thornberg）認為，買家不應心急，除非是找到新工作、有了孩子或因其他原因須立即購屋；若利率下跌，他們可隨後重新貸款。對於想要快速賺錢的投資人來說，現在可能並非買入好時機，不鼓勵人們炒房。

貸款 利率 房地產

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