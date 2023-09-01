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經濟走緩憂慮 房貸利率稍回落

記者趙健／洛杉磯市報導

8月28日當周房貸利率有所回落，各期固定抵押貸款利率較上周降約0.375-0.5個百分點，其中30年期固定抵押貸款利率降至6.75%。不過專家提醒，高位回落並不意味著利率市場開始調轉方向。

勞工部8月29日公布的職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）顯示，美國就業市場正在降溫——7月職位空缺數量較上月減少約883萬個，低於市場預期的950萬，已是連續3個月下降。經濟研究聯合會(Conference Board)同日公布，8月消費者信心從修正後的前值114降至106，低於市場預期。其中，評估現況的信心指數從前值153降至144.8；反映消費者未來六個月展望的預期指數則從前值88降至80.2。兩項數據均未成為Fed進一步升息的訊號。

聯準會（Fed）主席鮑爾8月25日在傑克森洞年會上強調：「2%將仍然是我們的通膨目標」，推翻了有關Fed可能提高通膨目標的猜測。他表示，利率調控須謹慎前進，若有必要將進一步收緊貨幣政策。但他同時表示，9月利率可能維持不變。

彭博最新的月度調查顯示，經濟學家上調了今明兩年美國經濟成長預期，下調了對失業率的成長預估，支撐了聯準會將在更長時間內維持較高利率的預期。

利率 貸款 聯準會

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