「與星共舞」真人秀明星 開價近265萬售伍蘭岡豪宅

房屋外觀。（Sotheby’s International Realty）

位於洛杉磯 伍蘭岡（Woodland Hills）的一棟世紀中期現代主義(Mid Century Modern)住宅最近掛牌出售，價格為264萬9000元。這棟住宅由美國廣受歡迎的真人秀節目《與星共舞》（Dancing with the Stars）演員馬克·巴拉斯（Mark Ballas）和他的演員兼唱作人的妻子BC吉恩（Brittany Jean Carlson）所擁有。

世紀中期現代主義風格設計。（Sotheby’s International Realty）

木製的裝修讓房屋更顯質感。（Sotheby’s International Realty）

A. Quincy Jones 和 Frederick E. Emmons 建築公司的設計師Kaz Nomura設計了這座 2800平方呎的房屋，該房屋於1965年竣工，總共擁有四間臥室和四間浴室，坐落在佔地0.25英畝的幽靜巷弄盡頭。全玻璃窗的設計讓室內外和諧地連結在一起，在房屋內部，原木色的天花板、牆壁和地面讓整個房子更有質感，餐廳和客廳採用了開放式佈局，設有天窗、拱形木樑天花板和壁爐。

寬敞明亮的廚房。（Sotheby’s International Realty）

客廳中的嵌入式壁爐。（Sotheby’s International Realty）

廚房中擁有一個超大島台，提供了充足的烹飪空間和存儲空間。主臥室設有經過翻新的浴室和大型步入式衣櫃，可以通向室外的庭院。在室外，一個游泳池和水療中心、帶內置烤架和冰箱的戶外廚房、用餐露台以及帶圍欄的位於後院的火坑提供了完善的設備。整個房屋安裝了太陽能系統，為房屋供電。

主臥通向室外庭院。（Sotheby’s International Realty）

根據PropertyShark.com 顯示，巴拉斯和BC吉恩通過信託公司於6月12日以255萬元的價格購買了這套房子。第二天，這對夫婦將財產轉入了可撤銷的生前信託基金。

39歲的巴拉斯是一名職業的舞蹈演員，也是三屆《與星共舞》的冠軍。在今年3月份，在拉斯維加斯DWTS巡演的最後一站期間，他宣布退出《與星共舞》。2016年，巴拉斯與創作型歌手BC吉恩結婚。 這位 38 歲的歌手因創作歌曲《If I Were a Boy》而聞名，這首歌因國際巨星碧昂絲 （Beyoncé）而火遍全球。自 2015 年起，這對夫婦就以獨立流行組合Alexander Jean 的身份創作音樂。