安大略最大金額倉租 15年總值3億

位於安大略市的一棟倉儲物流設施被一家加拿大服裝公司租賃，租期15年租金超億元。（DAUM）

南加 內陸一家商業房地產 服務公司，因經辦位於聖伯納汀諾縣安大略市2022年一筆金額最大倉儲設施租賃案，獲得工業與寫字樓地產經紀人協會最佳交易獎，這筆15年租約金額高達近3億元。同時河濱縣一家零售藥店物業以680萬元出售，交易代表說，投資者對物業位置很感興趣。

據當地媒體報導，DAUM商業房地產服務公司（DAUM Commercial Real Estate Services)在南加內陸服務團隊，日前獲得2022年度工業與寫字樓地產經紀人協會授予的最佳交易獎（Top Transaction Award）。該獎授予2022年最大金額交易項目服務單位。

經辦這項交易案的團隊，替位於安大略市的一棟倉儲設施成功完成一筆價值近2億8600萬美元的15年巨額租約，該倉庫業主是Prologis。

據了解，這筆租約交易的實際價值是2億8550萬美元，工業倉庫占地面積是123萬9000平方呎，位於安大略市。倉庫擁有者Prologis，承租方是一家加拿大的服裝公司，該公司租下倉庫後用作美西地區的發貨中心。交易代表之一Richard John表示，這筆交易證明了經紀人團隊和整個內陸帝國公司辦事處的努力，也表明洛杉磯地區和內陸帝國（Inland Empire）作為工業房地產資產戰略位置的重要性。

據悉，疫情大流行發生後的物流倉儲熱絡正在趨緩。根據專注房地產和經濟領域分析研究專家Jonathan Lansner統計，在2023年間，南加州 工業房地產空置率為2.7%，高於2022年的1.4%，更高於2021年的0.9%。

倉儲設施擁有者Prologis是一家全球領先的工業房地產公司，主要業務是提供高品質的物流和發貨分銷中心，目的是支持供應鏈和電子商務等行業需求。公司業務覆蓋全球許多國家和地區，積累了工業房地產領域豐富經驗和專業知識。

辦理此次租約交易的DAUM商業房地產服務公司，是一家從事商業房地產服務的專業公司，提供各種房地產相關服務和解決方案。該公司成立於1904年，總部在加州，公司成立以來，多次在商業房地產行業取得卓越業績和聲譽。公司經辦主要業務包括：租賃和銷售、投資和資產管理、土地開發、市場研究、租賃管理以及協助房地產交易的各個方面，包括協商、合同簽署等。

另據消息，位於河濱縣班寧市（Banning）的一棟零售物業近日出售，根據聯邦稅法1031交換條款（1031 exchange），最終交易價格是680萬元。物業原由全美連鎖零售藥店Rite Aid租賃，提供當地消費者藥品、健康產品、日常用品和其它相關服務。佔地1萬7272平方呎。交易代表未透露買方資訊。