芳塔那多筆大案成交 總價近億

圖為位於芳塔那市出售的集合公寓Merrill Manor Apartments。（取自CBRE）

南加聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）芳塔那市（Fontana）近期發生多項地產物業交易案，交易總額近億元。

位於聖伯納汀諾縣芳塔那市一棟25個單位集合公寓日前出售，價格是630萬元。公寓名為Merrill Manor Apartments，位於市區芒果街8919號（8919 Mango Ave.）。建於1973年，已經有50年歷史。公寓房間包括一居室、二居室和三個居室不等，平均住家單位面積是787平方呎。

全球知名的商業地產服務公司CBRE代理這項交易，該公司代表Blake Torgerson表示，這棟集合公寓屬於優質資產，而芳塔那市是內陸地區表現良好的城市之一，有較大的增值潛力。這棟物業在歷史上也表現良好。新業者計畫對公寓內外整修翻新，預計租金 在未來會有所增加。

CBRE全名是CBRE Group ,Inc.作為全球知名商業地產服務公司，提供多項房地產 相關服務，包括物業銷售、租賃、投資 、評估、顧問和管理等。公司總部位於洛杉磯，成立於1906年，在商業地產服務領域處於領先地位。

同樣在芳塔那市，另一項物業交易案是一棟物流中心倉儲設施Newcastle Slover Logistics，出售價格是3700萬元。買家是總部位於橙縣爾灣市（Irvine）的LBA Realty，賣方是Newcastle Partners Inc.在科洛那市（Corona）設有辦事處，公司總部在舊金山。

根據商業房地產數據提供商Vizzda的資料，LBA Realty以每畝800萬元價格購得這塊土地，位於Cypress街和Slover路交匯處。地塊包括一棟在2023年初完工的物流發貨中心倉庫，占地9萬5600平方呎。

另外，還有一項物業交易案在利維多市（Rialto）。投資顧問集團公司Wafra Investment Advisory Group以3432萬元購得一個商業園區，是占地面積11萬6617平方呎的物流發貨綜合設施。根據Vizzda資訊，賣方是一家Compass Danbe Estate Partners不動產公司。整個綜合設施包括已經完工的三棟大樓，地點分別在W.Casmalia街1545號、1595號和1665號。