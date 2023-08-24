好萊塢岡莊園求售6000萬 賣家墨西哥傳媒大亨

這座墨西哥殖民風格建築由墨西哥著名建築師Tomas Cajiga設計，1990年竣工。(The Agency)

墨西哥 傳媒大亨、億萬富翁Emilio Azcarraga Jean日前將其位於洛杉磯 市好萊塢 岡（Hollywood Hills）上的一處豪宅莊園掛牌出售，要價6000萬元。這座占地2.3英畝的莊園是該地區罕見的墨西哥殖民風格建築。

Azcarraga Jean的父親Emilio Azcarraga Milmo是墨西哥傳媒巨頭Televisa（Grupo Televisa）的創辦人之一。1987年初，他斥資230萬元買下了著名的日落廣場公寓大樓（Sunset Plaza Apartments）。這座1930年代的建築位於好萊塢岡，距離日落大道僅幾步之遙，由著名建築師Paul R. Williams設計，幾十年來成為一眾好萊塢明星的住處，包括Carole Lombard、Charles Farrell、Katharine Hepburn、Mitzi Gaynor and Bernadette Peters等。

日落廣場公寓大樓的歷史資料照片。（Wikipedia）

然而，Azcarraga Milmo在買下這棟歷史建築後，並沒有對其進行翻新改造，而是出乎意料地將其拆除，新建了一座豪華的私人莊園。新莊園由墨西哥著名建築師Tomas Cajiga設計，於1990年竣工。

新建成的莊園裝修奢華，主屋建築包括兩間裝飾有手工切割石材和百年木梁的餐廳、一間主廚廚房、酒窖和一間圖書館。主屋外，雕刻精美的地面裝飾著鬱鬱蔥蔥的花園、綠草如茵的草坪和多座噴泉。花園內還有兩個矩形游泳池，毗鄰一座石製庭院。除了1萬1000平方呎的主屋外，這裡還建有一座2000平方呎的酒店和可停放20多輛車的街邊停車場。

這座莊園豪宅位於好萊塢岡，距離日落大道僅幾步之遙。(MLS.com)

這座豪宅莊園被宣傳為一個具有開發潛力的地方。據地產網站介紹，該處房產可用於建造多棟新住宅或多單元公寓樓。目前，房產網站尚未提供豪宅的內部照片。