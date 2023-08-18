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巴沙迪那可負擔公寓 8月開放預申請

記者朱敏梓／巴沙迪那市報導
效果圖（Pasadena Studios）
效果圖（Pasadena Studios）

作為巴沙迪那市（Pasadena）首個「可負擔微型單元公寓社區」，Pasadena Studios預計8月開放，將為年收入低於5萬3000元的個人帶來經濟適用房。

這個由Community Builders Group和Bridge Financial Advisors合作開發的項目，位於210號高速公路以南的280 N Oakland Ave，將提供180個微型單元，包括ADA無障礙和適應性單元，面積從245到270平方呎不等，每間公寓均設有私人陽台，還配有功能齊全且符合無障礙標準的廚房和浴室。每個公寓單元面積雖小，卻五臟俱全，公寓使用了折疊床的設計，當床折疊收起後，便成為了辦公和學習區域，晚上將床打開，可當臥室使用。

這座占地5萬6000平方呎的建築設有免費互聯網服務、健身中心、洗衣房、帶座位的景觀屋頂平台、兩個燒烤站、消防設施、景觀庭院、戶外座位區、帶小廚房的大堂座位區、兩個電梯、安全入口、安全監控和自行車存放處。

Pasadena Studios目前基本建設完畢，預計將於八月開放。（記者朱敏梓...
Pasadena Studios目前基本建設完畢，預計將於八月開放。（記者朱敏梓/攝影）

項目開發商Community Builders Group（CBG）和Bridge Financial Advisors（BFA）表示，這些單元100%都是負擔得起的，他們的潛在租戶目標群體為該地區中等收入，也就是收入處於30%至60%區間的家庭。根據項目開發商的說法，該開發項目為職場入門者、老年人和其他在靠近交通、工作、零售和娛樂的充滿活力的社區尋找工作室出租的人提供了難得的機會。

此外，選擇微單元概念是為了確保黃金地段甲級建築的可負擔性並最大限度地增加單元數量，Pasadena Studios每單位建築成本約為25萬元，遠低於其他經濟適用住房開發的典型單位成本。

床可折疊收起，該空間可轉換成辦公/學習工具。（Pasadena Studios）
床可折疊收起，該空間可轉換成辦公/學習工具。（Pasadena Studios）

目前Pasadena Studios已經開放預申請，預申請人數已經有900多人，他們的申請目前正在通過收入限制合規流程。想要申請微型公寓或是了解更多信息，可以前往Pasadena Studios官網：https://pasadena-studios.com/。

每個單元面積從 245 平方呎到270平方呎不等。（Pasadena Studi...
每個單元面積從 245 平方呎到270平方呎不等。（Pasadena Studios）
景觀屋頂平台（Pasadena Studios）
景觀屋頂平台（Pasadena Studios）
面積雖小，設施非常齊全。（Pasadena Studios）
面積雖小，設施非常齊全。（Pasadena Studios）

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