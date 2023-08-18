橙縣6月房價中位數 創歷史新高

橙縣房價中位數在6月份創下新高，而洛杉磯縣的房價比峰值低3%。（Getty Images)

據不動產數據分析平台CoreLogic新發布數據顯示，橙縣 （Orange County）的房價 中位數在6月份創下新高，而洛杉磯縣的房價比峰值低3%。在6月份，這兩個縣的買家共購買7574套房屋或公寓，交易量較前一個月增長2%。

從房價中位數來看，橙縣房價中位數為105.9萬元，在一個月內上漲5.9%，一年內上漲3%，打破了2022年5月105萬元的峰值。在洛杉磯，房價中位數83萬元，一個月內上漲了3.8%，較前一年則下降了2%，仍比2022年4月創下的86萬元紀錄高位低3%。

在6月，房屋銷售緩慢，洛杉磯縣成交量為5278套，月增長2%，較前一年下降23%。橙縣的銷量為2296套，一個月內下降0.3%，一年內下降17%。造成銷售疲軟的原因，主要是由於高額抵押貸款利率，6月份30年期抵押貸款平均為6.71%，而12個月前為5.52%，這讓購房者在一年內購買力下降了13%，許多購房者都變得心神不安。

在南加州六縣地區，銷量一年內下降24%至1萬6320套，房價中位數下降0.7%至73萬元。

根據相關數據顯示，洛縣 買家在今年所需要支付的房屋款比一年前要貴11%。假設買家手中有16萬6000元來支付20%的首付，在今年，中位價83萬元的房屋每月需要支付4289元，而一年前85萬的房屋中位價每月僅需支付3870元。

在橙縣，買家支付的費用更是增加了多達17%，目前中位價為105萬9000元的房屋每月需要支付5472元，而一年前的房屋中位價為102萬5000美元，每月支付4666元，該支付金額以首付21萬1800元，即20%為假設前提。

從房屋類別來看，就獨棟屋（single family home）而言，洛縣6月中位數房價為90萬元，橙縣為120萬8000元；至於康斗（Condos），洛縣六月的房價中位數為68萬3750元，橙縣的中位數為75萬元；而新建房屋（New homes）在洛縣和橙縣的房價中位數則分別為91萬500元和116萬元。