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看好物流業 內陸帝國倉儲投資熱絡

記者啟鉻／綜合報導
圖為出售的物流倉儲項目。（取自投資商官網）
圖為出售的物流倉儲項目。（取自投資商官網）

2023年以來，南加內陸帝國（Inland Empire）物流市場發生多筆倉儲物業交易案，日前再有河濱縣倉儲被投資商收購，顯示投資公司看好內陸物流市場的前景。不過也有物流業人士提醒，受國內經濟影響，以及美中關係不佳。物流業正經歷波動，雖然可能只是短期現象，但還是提醒投資者要謹慎選擇投資標的。

據當地媒體報導，位於河濱縣派里斯市（Perris）Harvill路21500號的物流倉儲，近日被投資商收購，這是兩年內該物業第二次被出售，成交價是1億1200萬元，相比上一次的成交價翻倍。該倉儲的賣家是洛杉磯CH Realty Partners公司和紐約Blumenfeld Development Group and Declaration Partners。兩公司最初作為買家投資這棟建於2021年，面積33萬3572平方呎的物業時，成交價為5750萬元。

該物業售出後，於6月末出租給醫藥產品公司Cypress Medical Products。這是一家成立逾25年的醫療耗材供應商。投資商將物業納入囊中，做出一系列整修，使其進一步滿足各類工業使用者需求。改進內容包括，設置帶有空調的溫度控制倉儲區域、新建方便貨物進出的建築、員工休息室和培訓區域，以及行政人員辦公室等。賣家代表在聲明中表示，「此項交易表明，內陸帝國仍是全美最強勁的工業市場。」

另一項內陸物業交易案是總部位於南加橙縣新港灘市（Newport Beach）的物業投資公司Hager Pacific Properties以6100萬元，出售聖伯納汀諾縣科爾登市（Colton）的一處面積為19畝的工業用地。買家也有橙縣背景，為新港灘市EBS Realty Parners與洛杉磯的不動產投資公司Clarion Partners，兩家公司聯合投資這塊工業用地。

全美商業地產服務和投資管理公司CBRE指出，該工業用地（275 and 375 De Berry St.）有兩棟工業建築與大量的空地。該物業已獲得批准，可建設占地41萬2000平方呎的倉儲設施，預計最早可在2024年末前建成。

CBRE資深地產專家隆格（Darta Longo）表示，在內陸帝國許多城市出於環境考量，執行暫時的倉儲停建提案（warehouse development moratorium）之時，為買家提供獲得難得的投資倉儲物業的機會。

圖為被出售的工業用地。（取自投資商官網）
圖為被出售的工業用地。（取自投資商官網）

投資 南加 洛杉磯

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