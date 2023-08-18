30年房貸利率大升 逼近7%

當前住房抵押貸款利率。（資料來源：佳信貸款）

8月14日當周房貸利率大幅攀升，各期固定抵押貸款 利率較上周升約0.25個百分點，其中30年期固定抵押貸款利率升至6.990%，逼近7%。在通膨趨緩、就業市場強勁之際，美國7月零售銷售的成長優於預期，消費者增加支出。

根據商務部15日發布的報告，7月零售銷售較上月增長0.7%，創六個月來的最大增幅，遠優於市場0.4%的預期。 6月零售增幅也由先前的0.2%上修至0.3%。

扣除汽車和汽油的7月核心零售銷售則較上月升1%。在13個零售類別中，有九個類別的銷售增加，包括運動用品店、服飾門店，以及餐館和酒吧。此外，各類實體商店的銷售額均有增長。

零售數據出爐後，美國公債殖利率 上揚、美股早盤下跌，以及美元升值。利率交換合約的交易員將聯準會 （Fed）今年再度升息的機率調升至略高於50%。 「華爾街日報」指出，投資者原本預期聯準會加息行動已經結束，但意外強勁的零售額數據使降息前景面臨不確定性。

房貸金融業者房利美（Fannie Mae）預測，今年第三、四季度的抵押貸款利率的預期值分別為6.8%和6.6%；而抵押貸款銀行家協會（MBA）對此的預測分別為6.6%和5.9% 。