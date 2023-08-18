亞凱迪亞知名餐廳 現址重新開發

亞凱迪亞擬在 The Derby 現址建214單元綜合用途地產。(取自The Derby)

根據最近發布的一項環境影響報告草案（Draft Environmental Impact Report ，EIR) ，一項擁有214個單元的綜合用途地產項目正在推進中。該項目由精英房地產控股有限公司（Elite Real Estate Holdings, LLC）負責，將重新開發亞凱迪亞 （Arcadia) 一家頗受歡迎的餐廳The Derby的現址。

該項目將建在東杭廷頓大道（E. Huntington Drive）233號和301號上，該場地面積約為2.23英畝。總體而言，該項目的設計將以建築公司（au）workshop的提案為主，其中包括將The Derby重新開發為一家更大的兩層餐廳。該餐廳將連接一棟有六層的綜合用途建築，其中包括餐廳、咖啡 館和住宅單元。

該項目的住宅部分將包括205個面向市場定價的單元，和9個經濟適用房單元。此外，該項目還將包括一個3300平方呎的餐飲空間，和一個1400 平方呎的咖啡廳空間。該項目還將設有一層供居民使用的地下停車場，在地面將設有商業和代客停車場。預計該項目將總共提供412個停車位。

該項目的地理位置位於210號州際公路旁，靠近聖塔安妮塔公園（Santa Anita Park）和洛杉磯 縣植物園。洛杉磯縣大都會交通管理局（LAC Metropolitan Transportation Authority）的地鐵L線距項目所在地僅0.3哩。

該地址目前正在開發The Derby的大樓和幾個地面停車場，但為了推行擬議的項目，現有的架構將被拆除。

自1922 年以來，The Derby一直是亞凱迪亞的一部分，當時它被稱為 Proctor Tavern。1938 年，加拿大著名賽馬騎師伍爾夫（George Woolf）成為該建築的共同所有人，之後該建築更名為The Derby。