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南加復古莊園售1090萬 好萊塢傳奇名人夫婦建造

記者朱敏梓／洛杉磯報導
豪宅外觀。（取自COMPASS網頁）
豪宅外觀。（取自COMPASS網頁）

近日位於洛杉磯市貝萊爾（Bel Air）的一棟復古莊園掛牌出售，掛牌價約為1100萬元。該豪宅由好萊塢知名導演、奧斯卡獲獎者約翰法羅(John Farrow)以及他的妻子、知名女演員奧沙利文（Maureen O'Sullivan）於20世紀30年代中期建造。

復古風的客廳。（取自COMPASS網頁）
復古風的客廳。（取自COMPASS網頁）
房子下方的山坡花園。（取自COMPASS網頁）
房子下方的山坡花園。（取自COMPASS網頁）

在20世紀30年代中期，也就是米婭出生前近十年，法羅和奧沙利文聘請了建築師阿洛斯·R·塞奇利(Arlos R. Sedgley)，為他們設計了位於貝萊爾下城區黃金地段（貝萊爾鄉村俱樂部入口以北，貝萊爾酒店以西）的蒙特利殖民（Monterey Colonial）風格住宅。 這座房子被稱為格雷斯托克小屋（Greystoke Cottage），佔地面積超過半英畝。

帶有水晶吊燈的餐廳。（取自COMPASS網頁）
帶有水晶吊燈的餐廳。（取自COMPASS網頁）

稅務記錄顯示，這棟房子後來屬於美國知名的電影和電視作曲家布勞頓 (Bruce Broughton)，他於 2018 年以近 570 萬元的價格將其賣給了現任所有者。 現在，經過設計師科特雷爾 (John Cottrell) 的翻新和室內設計後，這座歷史悠久的住宅以1090萬元的價格重新上市。

辦公空間。（取自COMPASS網頁）
辦公空間。（取自COMPASS網頁）

主臥室。（取自COMPASS網頁）
主臥室。（取自COMPASS網頁）

該住宅設計復古、優雅又不失豪華，在屋內，製作精良的木製傢俱、水晶燈和藝術品隨處可見。根據這座兩層住宅的平面圖顯示，該處住宅有四間臥室和四間浴室，外加幾間化妝間，還有帶有水晶吊燈的就餐區、多媒體影音室等區域。主層的主臥套房設有壁爐、寬敞的浴室、幾個步入式衣櫃和一個環繞式陽台。除了29呎長的客廳和獨立餐廳外，住宅主樓層還有一個鋪設木製地板的辦公間，滿櫃子的書籍和舒適的座椅讓這個房間成為一個安靜的圖書館。而人字形圖案的拱形木質天花板和三扇落地法式門則通往視野開闊的法式茱麗葉陽台。

穿過石板路和蜿蜒盤旋的樓梯，還可以到達房子後方植被茂盛的花園，花園旁是一個戶外游泳池，四周被鬱鬱蔥蔥的樹木包裹，十分僻靜。這座優雅的莊園距離日落大道（Sunset Blvd）只有幾分鐘路程，可以說是繁華都市中的一處寧靜綠洲。

室外游泳池。（取自COMPASS網頁）
室外游泳池。（取自COMPASS網頁）
鋪滿石板的露台。（取自COMPASS網頁）
鋪滿石板的露台。（取自COMPASS網頁）

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