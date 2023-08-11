升息可望喊卡 房貸利率微降

當前住房抵押貸款利率。（資料來源：佳信貸款）

8月7日當周房貸利率 小幅下降，各期固定抵押貸款 利率較上周降約0.125個百分點，其中30年期固定抵押貸款利率為6.750%。聯準會 （Fed）官員近期表示，升息循環可能接近尾聲。

紐約聯邦儲備銀行行長威廉姆斯（John C. Williams）在接受「紐約時報」採訪時表示，他認為央行為經濟降溫的努力已接近頂峰，並預計明年利率可能會開始下降。而費城聯邦準備銀行總裁哈克（Patrick Harker）也在8日的演講中指出，除非美國經濟發生意外事件，聯準會可能會停止加息，但利率仍需維持在當前高位一段時間。

里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）則在近日表示，6月通膨數據放緩幅度超出預期表明美國經濟可以實現「軟著陸」，不太可能出現破壞性衰退。

股市方面，信用評級機構穆迪以存款風險、潛在衰退和商業房地產投資組合陷入困境為由，調降多家地區性銀行的信用評級，銀行股普遍下跌。而企業財報季至今表現優於預期。 FactSet數據顯示，史坦普500指數成分股中89%的股票已公佈上季業績，其中約五分之四業績超出華爾街預期。