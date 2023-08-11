百年樞紐城市科爾登 推出新案

社區佈局圖示。（取自房源網）

聖伯納汀諾縣科爾登市（Colton）自1887年建市以來已有130多年，曾被譽為南加交通「樞紐城市」（Hub City ）。作為一個百年老城，城區近年也注重房建開發，吸引外來居民及為當地市民提供居所。新建案「科爾登的綠寶石村」（Emerald Village-Colton）就是其中之一，目前已經有展示屋提供購房者參觀。

新建案「科爾登的綠寶石村」獨立屋社區，單位住宅價格在47萬9900元至52萬9900元，住宅面積自1729平方呎至2096平方呎。根據建商提供資訊，社區由27棟住宅組成，提供四種不同的平面圖設計和多樣化的建築風格，幫助居民擁有自己住宅。社區屋主協會負責所有造景及維護工作，每棟住宅都有安裝太陽能板，物業稅也不高。若有興趣可向社區住宅銷售中心諮詢，電話：888-578-7822。地址：1030 S. 5th St. Colton, CA 92324

社區住宅為全二層獨立屋，共有四款設計，價格最低的47萬9900元擁有3居室2.5衛浴，2車位車庫，面積1729平方呎。一樓入門處就是寬大會客廳及廚房餐廳一體，通過廚房可以進入後方的車庫。右側靠近入門的地方是一個衛生間，然後是通往二樓樓梯。

二樓是主要起居區，包括主臥室和二間次臥。主臥室有獨立衛浴，兩間次臥共享一個衛浴間。每間臥室都以自己掛衣間。設計風格簡單實用，購房者也可根據需要與建商洽談，如何讓住宅更有特色，符合自己需要。

住宅價格最高的是52萬9900元，擁有4居室2.5衛浴，2車位車庫，面積2096平方呎。因為面積在四款設計中最大，因而內部結構和功能也較多。一樓增加一個褓姆屋，但沒有獨立衛浴間。褓姆屋靠近車庫入口處。進入二樓，有一個共享休閒空間，可以成為家庭成員一起交流聊天地方。二樓有一個主臥室和二個次臥室，都有獨立衛浴間和衣帽間，主臥室是步入式衣帽間。洗衣烘乾間靠近主臥室。這款住宅適合年長者家人同住。

社區處在215號公路和10號公路之間，依傍聖塔安那河（Santa Ana River）。屬於Colton Joint聯合學區，附近有中小學和高中，周邊有購物超市及大型購物中心，比如前往安大略購物中心、維多利亞花園步行街，若外州旅行則有安大略國際機場、聖伯納汀諾機場等。但對於亞裔 居民來說，需要駕車較遠購買傳統食材，另外市區針對亞裔群體服務設施也不足。