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研究：灣區房價跌幅 居美國之冠

編譯組／綜合報導
新研究顯示，灣區房市價格為全國最大降溫地區之一，其中有13個當地城市排名為美國房價下跌前18個城市之列，東灣城市都柏林位居榜首。（取材自都柏林市臉書）
新研究顯示，灣區房市價格為全國最大降溫地區之一，其中有13個當地城市排名為美國房價下跌前18個城市之列，東灣城市都柏林位居榜首。（取材自都柏林市臉書）

根據一項新研究顯示，灣區房市價格為全國最大降溫地區之一，其中有13個當地城市排名為美國房價下跌前18個城市之列。

灣區電視台「KTVU FOX 2」報導，金融科技公司「SmartAsset」分析2022年5月至2023年5月期間典型房屋價值跌幅最大百分比城市，進行排名。

研究表明，擁有7萬2000名居民的東灣城市都柏林（Dublin），房價跌幅位居第一，下跌超過15.37%。今年5月都柏林的平均房價為126萬4563元，比去年下跌23萬元。

舊金山跌幅排名第二，房價下跌13.3%或19萬5275元，典型房屋平均房價為127萬3464元。巴洛阿圖排名第三，房價下滑12.82%或46萬4868元，儘管當地房價為灣區最高。SmartAsset指出，巴洛阿圖人口相對較少，僅有6萬6666名居民，但房價異常昂貴，2023年5月典型房屋價格為316萬元。

佛利蒙排名第四，房價跌幅為12.77%或20萬2814元，平均房價為138萬4781元。華盛頓州柯克蘭（Kirkland）排名第五，跌幅12.37%至108萬8159元。灣區城市屋崙排名第六，跌幅12.22%至81萬4053元。在排名前十城市中，屋崙是唯一房價低於100萬元的城市。

灣區布利桑頓（Pleasanton）、聖馬刁（San Mateo）也名列前十。布利桑頓2023年夏天的平均房價為155萬元，比2022年5月的176萬下跌12.11%；舊金山郊區聖馬刁有10萬2000名居民，房價自2022年5月的171萬下跌至2023年5月的150萬元，跌幅為12%。

其他房價跌幅較大的灣區城市還包括阿拉米達、山景城、柏克萊、利弗摩爾（Livermore）、聯合市（Union City）與聖拉蒙（San Ramon）。

灣區房價歷年來皆高於全國其他地區。研究人員指出，房價下跌實際上是從價格上漲一段時間之後才發生，顯示房價可能自疫情高點回落，進入穩定期。不過，灣區房價下跌與全國趨勢背道而馳，美國其他地區自去年以來，大部分城市房價上漲。

美國其餘出現房價下跌的地區，包括華盛頓州西雅圖、俄勒岡州波特蘭、德州奧斯汀與亞利桑納州鳳凰城等城市。佛羅里達州大部分城市房價上漲。今年美國東北部地區僅有三個城市房價出現下跌，匹茲堡與費城房價分別下跌1.4%與1.1%，每間典型房屋價格略高於22萬1000元；於此同時，紐約州城市Mount Vernon房價僅下跌0.58%至50萬元。

房價 灣區 舊金山

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