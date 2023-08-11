我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏威夷野火「像被炸過」 州長：千人下落不明

拜登限制對中敏感科技投資後 國防部設AI組

加州新酒店開幕 上半年少3成…業界：市場已恢復 前景看好

記者啟鉻／洛杉磯報導
東谷市一家在建酒店。（記者啟鉻／攝影）
東谷市一家在建酒店。（記者啟鉻／攝影）

據專業機構統計，2023年上半年與2022年同期相比，加州新增酒店（Hotel）開業數量持續下降三成，歸結原因是新建成本增加。隨著利率上升和建設融資緊張，預計新酒店建設在未來18個月至24個月內大幅下降。

華人地產專業人士認為，疫情大流行後酒店交易量上升，庫存量很少，新建酒店要三至四年時間，所以現在新酒店數量呈現大幅下降屬自然現象，市場持續看好。

據加州專門從事酒店業務的房地產投資和諮詢公司Atlas Hospitality Group最新發布報告，2023年上半年加州新增酒店數量大大減少。上半年加州只有20家新酒店開業，與2022年同期相比下降了31%，比2018年至2021年的平均值相比下降了46%。

南加州今年前六個月，有十家酒店開業，比上一年同期增加25%，但與2018年至2021年相比下降了46%。北加州有十家酒店開業，與去年相比下降了52%，與2018年至2021年相比下降了46%。

報告指出，如果觀察2023年上半年新客房的數量呈現同樣走勢。加州今年上半年共新增2705間客房，比2022年同期減少了24%。比2018年至2021年平均值下降了42%。

不過報告統計，加州目前在建酒店有122家，比2022年增加5%，但與2018年至2021年相比下降了34%。南加州有63家，比2022年下降了6%，比2018年至2021年下降了38%。北加州有59家，比2022年增加了20%，但比2018年至2021年下降了30%。

基於以上統計數據，地產投資專家謝宗煌表示，目前來看新增酒店數量確實不多。主要是疫情大流行後，很多酒店業者維持運營困難，交易頻繁，市場上酒店存量不多，而且酒店交易價格也飆升。現在各種因素導致新增數量很少。而且建一家酒店從項目申請到購買土地施工，需要幾年時間，所以出現新增酒店減少的情況。他認為，很多華人業者經營時間長，沒有貸款，所以酒店運營很穩定。

華人酒店投資者兼業者胡張燕燕說，從個人經歷看，新酒店從開始到完成至少需要四年時間。她說，包括買土地、設計、政府審批等過程，就需要一年至二年，如果再加上施工到完成，需要三年至四年。她也表示，現在酒店市場看好，要想購買一家地點好的現成酒店很不容易。

胡張燕燕也表示，她擁有三家酒店，其中一家正在裝修。正在經營的兩家酒店都屬於中檔水平，定位準確，目前經營狀況都很好，對酒店發展很樂觀。她的酒店平均最多200個客房，每間客房宿費150元至200元。這個價位很受大眾消費者青睞，所以目前兩家酒店入住率都很高。

報告也指出，事實上，加州酒店的入住率和每晚房費目前都呈現穩步回升趨勢，而且2023年入住率和房價都會增加。

加州 投資 華人

上一則

中國女跨洋見網友離奇失蹤 警:同遊白男有前科

下一則

舊金山市長當地度假 轉往歐胡島

延伸閱讀

AAA公布加州油價最低9縣

AAA公布加州油價最低9縣
嚴肅因應加州教師荒

嚴肅因應加州教師荒
洛城新語／嚴肅因應加州教師荒

洛城新語／嚴肅因應加州教師荒
加州22歲華裔水兵當間諜 檢控：母要他向中國傳遞軍情

加州22歲華裔水兵當間諜 檢控：母要他向中國傳遞軍情
一天內連中2次刮刮樂 加州男抱走百萬元

一天內連中2次刮刮樂 加州男抱走百萬元
加大錄取少數族裔創新高 亞裔34.2%排第二

加大錄取少數族裔創新高 亞裔34.2%排第二

熱門新聞

柏克萊加大校門。（美聯社）

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

2023-08-10 02:16
好市多最近出售的冰皮月餅。（記者王若然／攝影）

好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜

2023-08-06 19:40
現場有至少30人洗劫YSL商店後逃離。（推特）

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

2023-08-09 16:54
圖為部分涉事被召回食品標籤。(USDA提供)

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

2023-08-08 02:17
在Reddit追蹤的表格上，目前「偷偷收取服務費」的上榜餐廳有120多家。（Reddit Google Docs 截圖）

洛杉磯百多家餐廳 巧立名目增收服務費

2023-08-04 15:57
UCLA女教授Frada魏，平時是學生眼裡的嚴師，周末卻有著完全不同的一面。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱名校女教授瘋漢服 擁百套價值能買房

2023-08-03 20:32

超人氣

更多 >
營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意
上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元
華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦