加州新酒店開幕 上半年少3成…業界：市場已恢復 前景看好

東谷市一家在建酒店。（記者啟鉻／攝影）

據專業機構統計，2023年上半年與2022年同期相比，加州 新增酒店（Hotel）開業數量持續下降三成，歸結原因是新建成本增加。隨著利率上升和建設融資緊張，預計新酒店建設在未來18個月至24個月內大幅下降。

華人 地產專業人士認為，疫情大流行後酒店交易量上升，庫存量很少，新建酒店要三至四年時間，所以現在新酒店數量呈現大幅下降屬自然現象，市場持續看好。

據加州專門從事酒店業務的房地產投資 和諮詢公司Atlas Hospitality Group最新發布報告，2023年上半年加州新增酒店數量大大減少。上半年加州只有20家新酒店開業，與2022年同期相比下降了31%，比2018年至2021年的平均值相比下降了46%。

南加州今年前六個月，有十家酒店開業，比上一年同期增加25%，但與2018年至2021年相比下降了46%。北加州有十家酒店開業，與去年相比下降了52%，與2018年至2021年相比下降了46%。

報告指出，如果觀察2023年上半年新客房的數量呈現同樣走勢。加州今年上半年共新增2705間客房，比2022年同期減少了24%。比2018年至2021年平均值下降了42%。

不過報告統計，加州目前在建酒店有122家，比2022年增加5%，但與2018年至2021年相比下降了34%。南加州有63家，比2022年下降了6%，比2018年至2021年下降了38%。北加州有59家，比2022年增加了20%，但比2018年至2021年下降了30%。

基於以上統計數據，地產投資專家謝宗煌表示，目前來看新增酒店數量確實不多。主要是疫情大流行後，很多酒店業者維持運營困難，交易頻繁，市場上酒店存量不多，而且酒店交易價格也飆升。現在各種因素導致新增數量很少。而且建一家酒店從項目申請到購買土地施工，需要幾年時間，所以出現新增酒店減少的情況。他認為，很多華人業者經營時間長，沒有貸款，所以酒店運營很穩定。

華人酒店投資者兼業者胡張燕燕說，從個人經歷看，新酒店從開始到完成至少需要四年時間。她說，包括買土地、設計、政府審批等過程，就需要一年至二年，如果再加上施工到完成，需要三年至四年。她也表示，現在酒店市場看好，要想購買一家地點好的現成酒店很不容易。

胡張燕燕也表示，她擁有三家酒店，其中一家正在裝修。正在經營的兩家酒店都屬於中檔水平，定位準確，目前經營狀況都很好，對酒店發展很樂觀。她的酒店平均最多200個客房，每間客房宿費150元至200元。這個價位很受大眾消費者青睞，所以目前兩家酒店入住率都很高。

報告也指出，事實上，加州酒店的入住率和每晚房費目前都呈現穩步回升趨勢，而且2023年入住率和房價都會增加。