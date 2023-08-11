洛城前6月建築開工估值 全美第6

洛杉磯今年上半年的開工建設價值約為43億元，在美國十大都市區中排名第六。（Getty Images)

根據Dodge數據，洛杉磯 今年上半年開工建設的估值約為43億元，在美國十大都市區中排名第六，並且相較於2021/2022年度和2022/2023年度，總估值相較於上一年分別增長了4%和2%。

根據Dodge Construction Network的數據顯示，到2023年上半年，洛杉磯商業和多戶建築開工價值增長了2%。Dodge的數據顯示，這一增長與2022年上半年一致，建築開工支出較2021年上半年增長了4%。

Dodge是一家數據收集和分析公司，為商業建築行業提供見解。 該分析著眼於「辦公樓、商店、酒店、倉庫、商業車庫和多戶住宅」，不包括醫院、教育設施、賭場、天然氣廠、製造建築和公共工程等一些房產。

排名第一的市場紐約市 今年上半年開工價值下降了31%，至108億元，而芝加哥則較2022年上半年飆升64%，升至42億元。Dodge發現，截至6月份，全國商業和多戶建築的價值開始同比下降14%，至1300 億元，其中全美前10大都市區的價值下降了10%。

2023年上半年，十大都市區占美國所有商業和多戶住宅開工量的39%，而2022年1月至6月這一比例為37%。

Dodge在一份聲明中表示：「由於貸款 標準收緊、利率上升、需求放緩以及持續遠程工作等社會變化，商業和多戶型建築在2023年之前都將受到影響。」

從洛杉磯來看，在今年上半年就有兩座辦公樓破土動工，這也是目前市場上最大的商業項目。 一棟是耗資4.9億元的JMB世紀城中心（JMB Century City Center ）辦公樓，另一棟是位於好萊塢大道6381號（6381 Hollywood Blvd）耗資7000萬元的辦公樓。