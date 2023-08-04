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加州多地房價創新高 南加包辦前10

洛杉磯訊
6月房價創新高的加州郵編。
6月房價創新高的加州郵編。

儘管加州的總體房價較一年前的峰值仍然下降了4％，但還是有許多社區的房價再次創下歷史新高。地產網站Zillow的6月房市統計數據顯示，超過34個加州郵編的房價達歷史新高。這些郵編主要位於加州中部和南部地區，其中六個郵編位於弗瑞斯諾縣（Fresno County），12個郵編位於洛杉磯縣和橙縣。

在疫情期間，全州房價整體上漲，其中最熱門的社區位於那些受到遠程工作者追捧的郊區和鄉村地區。而在疫情繁榮之後，隨著抵押貸款利率的上升，全州的房價開始下跌，洛杉磯縣和舊金山縣一些高房價城市出現了大幅回調。

然而，到了今年6月，房價漲勢迅猛，一些城市的房價甚至創下歷史新高；不僅涵蓋一些規模較小和偏遠的社區，如貝克斯菲市（Bakersfield）的「93307」和波特維爾市（Porterville）的「93257」，還包括人口密集的都市社區，如新港灘市（Newport Beach）的「92657」和爾灣市（Irvine）的「92617」。

Zillow專家預測，加州2023年的價格增長的熱門地將集中在房價較低的社區。在六月創新高的所有郵編中，有許多平均房價遠低於全州平均水平（74萬3000美元）的地區，其中弗瑞斯諾縣多個郵編的六月平均房價約為20萬美元。

在這些創新高的郵編中，還包括房屋售價高達數百萬美元的地區。洛杉磯縣比佛利山（Beverly Hills）的「90210」是六月平均房價最高的地區，也是全國價格最高的地區之一，其平均房價高達550萬美元。

與此同時，加州的大都會地區也有不少郵編創下新高，包括洛杉磯縣的四個位於洛杉磯市和亞凱迪亞市的社區，以及灣區核桃溪市（Walnut Creek）的一個社區。

地產網站Compass的分析師指出，推動加州及全國房價上漲的原因之一是房源短缺。買家受「抵押貸款鎖定效應」（Lock-in Effect，已獲得低利率借款的買家傾向於保留現有的住宅）影響，不願意出售房屋或重新購置新房。因此，市場上的掛牌房屋數量減少，買賣活動的低迷推高了房價。不過，也有跡象表明越來越多的買家開始接受處於高位的抵押貸款利率，並將其視為新的常態。

不過，也有分析師表示，儘管近期房價在逐步上漲，但這並不意味著房市現已處於良好狀態。實際上，房市仍為「買家市場或中性市場」。目前正在出售的房屋都具有一些特殊優勢，或是「交鑰匙房屋」（Turnkey Home）。

超過34個加州郵編的6月房價達歷史新高，其中六個郵編位於弗雷斯諾縣，12個郵編位...
超過34個加州郵編的6月房價達歷史新高，其中六個郵編位於弗雷斯諾縣，12個郵編位於洛杉磯縣和橙縣。（取材自Pixabay）

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