Fed再升息1碼 房貸利率續攀高

當前住房抵押貸款利率。（資料來源：佳信貸款）

7月24日當周房貸利率 再次大幅攀升，各期固定抵押貸款利率較上周上漲約0.125至0.25個百分點，其中30年期固定抵押貸款利率升至6.875%。聯準會 （Fed）7月26日一如各界預期宣布升息 1碼，主席鮑爾重申未來加息節奏將取決於經濟數據表現。

聯準會為遏制通貨膨脹，上個月暫停升息後本月恢復升息，自2022年3月起已第11次升息，創2001年1月以來最高紀錄。根據主席鮑爾26日的發言，如果經濟成長或通膨加速上升，聯準會仍將採取升息調控措施。

近期重要的經濟指標是下周即將公佈7月就業報告，經濟學者預測工資升幅及就業人數增量將小幅減緩。若如預期所言，9月聯準會維持利率不變的機率將升高。而利率交換市場目前預期聯准會已結束升息周期，預計今年將再次升息的機率不到50%，且最早於明年3月降息1個百分點（4碼）。

股市方面，截止8月1日發稿，FactSet數據顯示，史坦普500指數超過半數企業已經公布財報，其中82%超出獲利預期。今年以來，史指數上漲19%，甚至一度超過20%，進入技術性牛市，促使投資人不再觀望，轉而入市。史指7月已為連續第五個月上漲。專家分析，市場預計隨著通膨降溫，經濟將有可能避免衰退。