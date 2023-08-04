加州房租年漲2％ 較疫前趨緩

加州單戶住宅租金年內上漲2％，較疫情前漲幅趨緩。(取材自iStockphoto)

九個主要加州 房市的租金 仍在上漲，但對租戶來說，好消息是過去一年以來租金上漲的速度與疫情 前相比已經趨緩。這九個市場從2020年5月開始平均每年增加2％。這個增幅也低於2011年至2020年間4.2%的年均增長率，當時還沒有人對新冠病毒做深入研究。

與全國相比，美國房租截至5月底，一年內上漲3.4％。其他美國主要市場中，芝加哥上漲6.6％，夏洛特上漲5.9％，波士頓和紐約上漲5.7％。唯有拉斯維加斯的租金在12個月內下降1.3％。

參考過去一年八個加州房市的租金漲幅排名(以5月份向前回推一年)。

1.范杜拉縣（Ventura County）：去年租金上漲0.5%；過去12個月增加11.8%；2011-2020年的平均增幅為3.8%。

2.舊山金縣：去年租金上漲0.7%；過去12個月增加11.2%；2011-2020年的平均增幅為5.7%。

3.內陸帝國（Inland Empire）：去年租金上漲1.3%；過去12個月增加13.2%；2011-2020年的平均增幅為3.5%。

4.阿拉米達縣（Alameda County）：去年租金上漲1.8%；過去12個月增加8.2%；2011-2020年的平均增幅為4.6%。

5.洛杉磯縣：去年租金上漲2.7%；過去12個月增加10.5%；2011-2020年的平均增幅為4.1%。

6.聖塔克拉拉（Santa Clara）：去年租金上漲2.9%；過去12個月增加6.8%；2011-2020年平均增幅為5.1%。

7.橙縣：去年租金上漲3.2%；過去12個月增加14.9%；2011-2020年的平均增幅為3.5%。

8.聖地牙哥：去年租金上漲3.2%；過去12個月增加16.1%；2011-2020年的平均增幅為3.5%。

導致租金下修的原因主要為需求減少，隨著疫情趨緩員工回到辦公室，學生回到學校，租戶不再需要租用較大的空間。此外，人口成長停滯不前，新的家庭數量不多也是原因之一。

最後，房東和投資客成為競爭關係，投資客為了飆升的租金而急於購買現成的房屋，房租上漲因此趨緩。根據ApartmentList.com截至5月前的數據，全加州租金下降了0.6％，前12個月的增幅為15.2％，2017-2020年的年均增幅為2.3％。