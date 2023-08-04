洛縣零售地產持續萎靡 聖蓋博谷卻回溫

第二季度聖蓋博谷零售地產的空置率有所回落，租金要價也漲至每平方呎2.15元。（記者趙健／攝影）

零售行業需求持續低迷，導致了零售地產（指出租給商鋪、餐廳、購物中心等商業的租賃房屋）行情不見好轉。最新數據顯示，洛杉磯 縣第二季度的零售地產空置率繼續上升，銷售量、在建項目面積等相關數據繼續惡化，但在華人聚集的聖蓋博 谷地區，情況似乎有所好轉。

根據地產服務公司NAI Capital的最新報告，今年第二季度洛杉磯縣零售地產的空置面積增加了74萬7000平方呎，總體空置面積已接近1900萬平方呎。空置率升至5.8%，已超過十多年前經濟大蕭條期間的空置率水平。

與此同時，第二季度洛杉磯縣零售地產每平方呎的銷售價格與去年同期相比下降了13.2%，銷售量（以面積計算）則下降了55%。此外，零售地產過剩也導致市場上的轉租空間（Sublease Space ）較上季度增加了17.1%。

即便如此，房東們也並沒有大幅降低租金 要價。洛杉磯縣的平均租金要價比上季度上漲0.7%，較去年同期高出0.3%。

在洛縣所有地區中，西邊可供出租的零售空間最多，總計440萬平方呎。同時，該地區的可轉租空間也較上季度增長了6.6%。不過，西洛杉磯的平均租金位仍居洛杉磯縣之首。

在華人聚集的聖蓋博谷地區，零售地產的行情似乎有所好轉。空置率從第一季度的5%降至4.7%，每平方呎租金要價也從一季度的1.95美元漲至2.15美元。與此同時，銷售量和出租量也小幅上漲，銷售價格在每平方呎281美元。

KW Commercial商業總監和國際認證商業投資顧問Jennie Ching表示，儘管零售地產受疫情影響整體大環境蕭條，聖蓋博谷西邊的情況卻比洛杉磯大部分地區的情況好很多，房屋空置率較低。

Jennie指出，在聖蓋博谷，餐廳和奶茶店一直是最受歡迎的租賃空間，而大面積的商鋪就很難租出去，例如艾爾蒙地(El Monte)的Sears Outlet關門後，直到現在仍然空置。總體來說，小於2000平方呎的商鋪比大面積的租賃空間更受歡迎，因此現在有很多大型零售空間被改建為多租戶商鋪。例如2019年關門的K-Mart就被一分為二，一半租給健身房，另一半則租給超市。