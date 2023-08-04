華人屋主忽視HOA 小心權益受損

HOA管委會有屋主選舉產生，華人屋主要積極參與。（HOA）

在美國購屋經常會和「屋主協會」（Home Owners Association，HOA）打交道，成為屋主後必須加入HOA。據稱，全美目前有至少35萬個HOA，會員有逾4000萬個。但不少華人 屋主對HOA很生疏，相關活動也很少參與。其實HOA關係著每個屋主利益。華人資深物業管理者表示，華人屋主應多參與HOA活動，維護自己權益。

華人Allen Wong自十年前搬遷到奇諾市南部保留地社區後，每次HOA寄送的預算 文件和管委會人事變動信函，他從未詳細閱讀後。他表示，感覺HOA與自己並沒有什麼關係，他也未投票 選舉過管委會成員，更沒有參加過HOA舉辦的社區屋主會議。不過，他現在表示，忽視HOA，實際就是忽視作為一個屋主利益。

Allen Wong說，他擁有的物業是聯排屋，當初購買時稱作康斗。整個社區有千餘棟住宅，由一個HOA管理。不久前一天晚上，他將車停在車庫門口約有一個小時時間。後來車子不見了。他以為車子被偷，急忙打電話報警。接線警員問明情況後，表示讓他詢問屋主協會，估計是拖車拖走了。他表示，果不其然，次日上午致電HOA負責人員，證實車被拖車公司拖走。最終收取拖車費近300元。經過這次教訓，他說，社區HOA有關於停車嚴格規定，自己沒有仔細閱讀，違反規定才有這個結果。

實際上，華人屋主也常常忽視HOA的一些規定。比如一些人覺得，要對住宅做一些改建，可以不經過HOA許可。其實這是誤區。由於住宅建設要合乎規定和結構安全需要，這是HOA的關注重點，一旦發生問題也會有法律糾紛，為了避免衝突，作為屋主還是要事先徵求HOA許可。此外，有華人認為，在自己住家改造，HOA無權干涉。要知道，大多數公寓都是根據分區圖或公寓平面圖來定義的，所謂空間就是住宅單位。這意味著屋主通常擁有地板上的自有空間，而所有位於地板下方的空間都是公共區域，如若對這些公共區域改建，需要經過HOA許可才行。

南加資深物業管理者孫偉表示，如果華人屋主對HOA忽視，往往會損害自己利益。HOA屋主管理委員會是由屋主投票選舉產生，但很多華人屋主卻不願意參與投票。最終產生的管委會五名成員，就會制定符合他們利益的規章制度。比如，一個社區某位屋主，為了達到他的利益目的，召集了幾名親友，最終經過運作投票成為了管委會成員。最終制定的規章都對他們有利，而且他們可以使用HOA預算來僱請草坪修剪、物業修繕、住宅油漆、園藝造景等人員。所以，若華人屋主不關心HOA運作，每個月就只管支付HOA費用，不監督費用支出使用情況及各項運作，一旦發生利益受損卻毫不知情。

孫偉建議，如果不關心HOA事務，就有可能受到坑害。建議華人屋主多參加HOA活動，投票選舉真正有責任心的人擔任管委會成員。

資深地產專家袁立功進一步指出，HOA管理委員會成員由屋主選舉產生，主要職責包括管理共有設施的維護、制定社區規章制度，確保社區安全與整潔、收取管理費用等。而物業管理公司則是專業企業，提供物業管理服務。職責包括處理居民的查詢和維護請求、收取管理費用、維護共有設施、處理財務報告等。

他表示，物業管理公司或是第三方獨立公司，也可能是由HOA自行運營。HOA與物業管理公司通常是合作密切，並且彼此有明確分工，目的是確保社區順利運作和居民生活品質。