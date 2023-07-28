我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國查扣嚴 南加華人快遞業疫後關門多

研究：AI推動進入下一個科技世代 恐加劇矽谷貧富差距

擔憂未來經濟 房貸利率再攀升

記者趙健／洛杉磯市報導
當前住房抵押貸款利率。（資料來源：佳信貸款）
當前住房抵押貸款利率。（資料來源：佳信貸款）

7月24日當周房貸利率再次大幅攀升，各期固定抵押貸款利率較上周上漲約0.25個百分點，其中30年期固定抵押貸款利率升至6.75%。專家分析，對未來經濟事件的擔憂可能是本周抵押貸款利率上升的原因。

專家指出，幾乎可以肯定的是，聯準會（Fed）將在近日舉行的決策會議上再次升息25個基點。根據芝加哥商業交易所集團（CME Group）的數據，期貨交易商目前預計聯準會將基準利率上調25個基點的可能性超過99%。但無法確定的是，聯準會主席是否會釋放下一次加息的信號， 這將直接決定短期內利率走勢。但加息本身並不太可能對抵押貸款利率產生太大影響，市場已經消化了25個基點的升息預期。

美國合眾銀行策略師海林(Tom Hainlin)表示，聯準會必須確信通膨將持續朝著目標下滑。在此之前，市場無法判斷最後一次升息的時間。

股市方面，華爾街正在忙於消化財報數據。截止25日發稿，已有近130家史指成份股公布了第二季度收益。 FactSet數據顯示，其中約79%的業績超出預期。道瓊工業平均指數繼續收高，創六年多以來最長的連續上漲走勢。

利率 貸款 聯準會

上一則

世說新聞╱好市多突發搶米潮 價格要大漲？

下一則

好康報您知／99大華(99 Ranch Market)

延伸閱讀

利率高 物件少 伊州房市熱度下降

利率高 物件少 伊州房市熱度下降
整體房市跌 芝華人聚居橋港區房價續漲 增幅全市之冠

整體房市跌 芝華人聚居橋港區房價續漲 增幅全市之冠
待售屋大減… 6月成屋銷售年跌近19% 14年來最差

待售屋大減… 6月成屋銷售年跌近19% 14年來最差
通膨放緩 房貸利率大降

通膨放緩 房貸利率大降
房貸利率大升 可望抑制通膨

房貸利率大升 可望抑制通膨
房貸利率 重回3%機會渺茫

房貸利率 重回3%機會渺茫

熱門新聞

好市多近幾個月開始嚴格打擊會員卡濫用行為。（路透）

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

2023-07-23 15:12
一名華男在阿拉斯加非法經營獵熊生意、還販賣熊膽，甚至提供色情伴遊服務。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱獵熊+美女陪睡 華人經營高端遊被捕

2023-07-21 22:15
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報檔案圖片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:13
聖他克拉拉縣以家庭年收入中位數14萬零258元，成為加州最富裕的縣。（Getty Images）

最富裕10縣 9個在北加州

2023-07-21 02:18
周克蕙與先生投資120多年骨董屋。（記者啟鉻／攝影）

南加華人買120年骨董屋 10年市值翻逾3倍

2023-07-24 02:20
聯合航空公司一架飛往台灣的班機，20日晚上因為一名「擾亂秩序的旅客」而被迫返航。（翻攝自NBC電視台）

旅客「擾亂秩序」 聯航飛台北班機折返舊金山重飛

2023-07-22 02:15

超人氣

更多 >
夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過

夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過
曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕
4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局

4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局
科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟
吃晚餐 這個時間進食最健康

吃晚餐 這個時間進食最健康