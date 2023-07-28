擔憂未來經濟 房貸利率再攀升

當前住房抵押貸款利率。（資料來源：佳信貸款）

7月24日當周房貸利率 再次大幅攀升，各期固定抵押貸款 利率較上周上漲約0.25個百分點，其中30年期固定抵押貸款利率升至6.75%。專家分析，對未來經濟事件的擔憂可能是本周抵押貸款利率上升的原因。

專家指出，幾乎可以肯定的是，聯準會 （Fed）將在近日舉行的決策會議上再次升息25個基點。根據芝加哥商業交易所集團（CME Group）的數據，期貨交易商目前預計聯準會將基準利率上調25個基點的可能性超過99%。但無法確定的是，聯準會主席是否會釋放下一次加息的信號， 這將直接決定短期內利率走勢。但加息本身並不太可能對抵押貸款利率產生太大影響，市場已經消化了25個基點的升息預期。

美國合眾銀行策略師海林(Tom Hainlin)表示，聯準會必須確信通膨將持續朝著目標下滑。在此之前，市場無法判斷最後一次升息的時間。

股市方面，華爾街正在忙於消化財報數據。截止25日發稿，已有近130家史指成份股公布了第二季度收益。 FactSet數據顯示，其中約79%的業績超出預期。道瓊工業平均指數繼續收高，創六年多以來最長的連續上漲走勢。