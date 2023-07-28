巴沙迪那AC酒店 可望後年開業

AC酒店外觀設計圖。(WELCOME GROUP)

巴沙迪那（Pasadena）老城區的Playhouse Village即將迎來一家新酒店入駐，萬豪酒店(Marriott)旗下的時尚 酒店AC酒店（AC Hotel by Marriott）近日已開始動工，位於東科羅拉多大道（East Colorado Boulevard ）550至566號，與人氣餐廳Urth Caffe隔街相望。

這家六層酒店由Welcome Group Inc.開發、R.D. Olson Construction建造，預計於2025年夏季開業。該開發項目占地約11萬平方呎，將取代原先的地面停車場，最終將建成一座五層樓高、擁有194間客房的酒店，以及面向東科羅拉多大道的5000平方呎的臨街商業區。酒店將採用L形結構設計，配備一個小型停車場，可從後巷進入，酒店還設有可欣賞廣闊山景的屋頂酒吧和休息室、酒吧和咖啡 廳以及活動空間。

作為萬豪酒店旗下的時尚酒店品牌，這個AC酒店將採用極具現代風的設計，同時融入最新的科技技術，包括覆蓋各處的Wi-Fi網絡以及可通過移動設備操作的客房射頻ID鎖。室內設計將突出自然紋理，擁有豐富的木質表面、壁爐、水景和提供充足自然光線的大尺寸窗戶。客房樣式從單人間到六樓的頂層套房。

這是R.D. Olson Construction為Welcome Group Inc.設計的第二家AC酒店。該項目的其他長期合作夥伴包括建築師 AXIS/GFA、結構工程師Saiful Bouquet以及Wild Muse（前身為Design Force）的室內設計公司。