我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國查扣嚴 南加華人快遞業疫後關門多

研究：AI推動進入下一個科技世代 恐加劇矽谷貧富差距

巴沙迪那AC酒店 可望後年開業

記者朱敏梓／巴沙迪那報導
AC酒店外觀設計圖。(WELCOME GROUP)
AC酒店外觀設計圖。(WELCOME GROUP)

巴沙迪那（Pasadena）老城區的Playhouse Village即將迎來一家新酒店入駐，萬豪酒店(Marriott)旗下的時尚酒店AC酒店（AC Hotel by Marriott）近日已開始動工，位於東科羅拉多大道（East Colorado Boulevard）550至566號，與人氣餐廳Urth Caffe隔街相望。

這家六層酒店由Welcome Group Inc.開發、R.D. Olson Construction建造，預計於2025年夏季開業。該開發項目占地約11萬平方呎，將取代原先的地面停車場，最終將建成一座五層樓高、擁有194間客房的酒店，以及面向東科羅拉多大道的5000平方呎的臨街商業區。酒店將採用L形結構設計，配備一個小型停車場，可從後巷進入，酒店還設有可欣賞廣闊山景的屋頂酒吧和休息室、酒吧和咖啡廳以及活動空間。

作為萬豪酒店旗下的時尚酒店品牌，這個AC酒店將採用極具現代風的設計，同時融入最新的科技技術，包括覆蓋各處的Wi-Fi網絡以及可通過移動設備操作的客房射頻ID鎖。室內設計將突出自然紋理，擁有豐富的木質表面、壁爐、水景和提供充足自然光線的大尺寸窗戶。客房樣式從單人間到六樓的頂層套房。

這是R.D. Olson Construction為Welcome Group Inc.設計的第二家AC酒店。該項目的其他長期合作夥伴包括建築師 AXIS/GFA、結構工程師Saiful Bouquet以及Wild Muse（前身為Design Force）的室內設計公司。

目前，AC Hotels在20多個國家和地區擁有超過155家以設計為主導的酒店。

該酒店與人氣餐廳Urth Caffe隔街相望。(WELCOME GROUP)
該酒店與人氣餐廳Urth Caffe隔街相望。(WELCOME GROUP)
該酒店將座落於東科羅拉多大道550 至 566 號。(WELCOME GROUP...
該酒店將座落於東科羅拉多大道550 至 566 號。(WELCOME GROUP)
位於巴沙迪那Playhouse Village的AC酒店動土。(OxBlue /...
位於巴沙迪那Playhouse Village的AC酒店動土。(OxBlue / R.D. Olson Construction)
AC酒店以時尚設計著稱。(WELCOME GROUP)
AC酒店以時尚設計著稱。(WELCOME GROUP)

時尚 咖啡 Boulevard

上一則

世說新聞╱好市多突發搶米潮 價格要大漲？

下一則

好康報您知／99大華(99 Ranch Market)

延伸閱讀

紐約雷暴引發颶風 樹倒毀屋砸車、居民區斷電

紐約雷暴引發颶風 樹倒毀屋砸車、居民區斷電
阿拉米達走廊19工程 16項完成

阿拉米達走廊19工程 16項完成
加州巴沙迪那市將買歷史古宅轉售

加州巴沙迪那市將買歷史古宅轉售
對付土狼 巴沙迪那選擇不殺生

對付土狼 巴沙迪那選擇不殺生
巴沙迪那凌晨大火 燒毀大學俱樂部廚房

巴沙迪那凌晨大火 燒毀大學俱樂部廚房
今日凌晨大火燒毀巴沙迪那大學俱樂部廚房區

今日凌晨大火燒毀巴沙迪那大學俱樂部廚房區

熱門新聞

好市多近幾個月開始嚴格打擊會員卡濫用行為。（路透）

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

2023-07-23 15:12
一名華男在阿拉斯加非法經營獵熊生意、還販賣熊膽，甚至提供色情伴遊服務。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱獵熊+美女陪睡 華人經營高端遊被捕

2023-07-21 22:15
有些人在好市多購物時喜歡翻遍產品貨架以找到「最好的」。（本報檔案圖片）

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

2023-07-24 02:13
聖他克拉拉縣以家庭年收入中位數14萬零258元，成為加州最富裕的縣。（Getty Images）

最富裕10縣 9個在北加州

2023-07-21 02:18
周克蕙與先生投資120多年骨董屋。（記者啟鉻／攝影）

南加華人買120年骨董屋 10年市值翻逾3倍

2023-07-24 02:20
聯合航空公司一架飛往台灣的班機，20日晚上因為一名「擾亂秩序的旅客」而被迫返航。（翻攝自NBC電視台）

旅客「擾亂秩序」 聯航飛台北班機折返舊金山重飛

2023-07-22 02:15

超人氣

更多 >
夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過

夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過
曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕
4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局

4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局
科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟
吃晚餐 這個時間進食最健康

吃晚餐 這個時間進食最健康