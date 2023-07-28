加州內陸郊區租金較便宜城市 疫情後漲40%

Zillow數據顯示，自疫情爆發以來，以往住房便宜的城市租金要價上漲了40%。（記者趙健／攝影）

貝克斯菲市（Bakersfield）、弗瑞斯諾市（Fresno）、維塞利亞市（Visalia）和河濱市（Riverside）等，這些房租曾經比洛杉磯 、灣區便宜的城市，如今不再是租房者的避難所。根據地產網站Zillow的最新數據，自疫情 爆發以來，這些地區的租金 要價上漲了40%。

自2020年疫情開始，加州人口密集的沿海大都市出現了大批人口外流——白領們擺脫了辦公室的束縛，開始尋找更加便宜的生活方式。但這些奔向周邊城鎮的外來居民，卻給當地低收入居民帶來了新的財務壓力。

聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara County）的住房管理局的官員表示，距離聖塔芭芭拉市一小時車程的聖塔瑪麗亞市（Santa Maria），過去三年湧入了大批來自洛杉磯縣、灣區和周邊縣市的「郊區購房者」。房市的急速升溫讓許多長期持有出租物業的業主，紛紛將他們的房屋出售給新進的購房者，使得租賃房屋的供應量持續減少，特別是一臥室的房型。

寇恩縣（Kern County）住房管理局官員表示，貝克斯菲市的情況也是如此，自2020年3月以來，隨著洛杉磯人的湧入，這裡的租金上漲了39%。

Zillow的經濟學家分析，隨著沿海地區的住房危機向外縣市蔓延，內陸租金上漲是必然結果。在過去，中央山谷的城市比沿海城市有更健康的「住房負擔能力優勢」。但在過去三年中，這種優勢已經減弱。

根據Zillow經季節調整後的「租金觀察指數」（排除市場中異常昂貴或便宜的特殊值後的平均租金），以往弗瑞斯諾大都市地區的租金比舊金山便宜54%，但截至2023年6月，這一差距縮小至降至40%；貝克斯菲地區的租金，也從以往比洛杉磯地區便宜一半的差距縮小至40%。

數據顯示，自疫情以來，貝克斯菲和洛杉磯大都會地區的租金上漲幅度都超過500美元。但對於貝克斯菲的普通居民來說，500美元的租金漲幅更讓他們難以負擔。最新的人口普查數據縣市，克恩縣的平均收入約為2萬5000美元；而洛杉磯縣的平均收入為3萬8000美元。

唯一的好消息是，根據加州住房和社區發展廳（Housing and Community Development）的數據，貝克斯菲市、弗瑞斯諾市和維塞利亞市等地在2021年和2022年間獲批的新建房屋數量比疫情前增加了15%；聖塔瑪麗亞市獲批的新建房屋數量增長了150%。