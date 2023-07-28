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研究：AI推動進入下一個科技世代 恐加劇矽谷貧富差距

南加商辦市場回溫 空置率7成→2成

記者啟鉻／洛杉磯報導
疫情大流行開始後，LA市中心U.S. Bank Tower地區寫字樓空置率增加67%。（本報資料照片）
疫情大流行開始後，LA市中心U.S. Bank Tower地區寫字樓空置率增加67%。（本報資料照片）

南加商辦市場正逐漸恢復，但回不到疫情前水準，地產專家認為，遠距辦公仍興盛，許多上班族對於回到公司上班很抗拒，回到公司上班需要時間，目前南加主要地區商辦閒置率約兩成，若要降低只能選擇再利用。

地產投資專家袁立功認為，商辦要想恢復疫情前利用水平，已經不太可能了。對於閒置出來的辦公空間，新興科技公司或許可以利用，也有希望將辦公和倉儲一體化的公司，也可以利用閒置辦公空間，還有就是可以將閒置空間改成Sales Call Center，促銷服務及產品，也是利用的一種方式。

自2020年初開始的新冠肺炎疫情大流行給南加商辦出租業造成很大衝擊。據統計，疫情期間，南加商辦空置率一下子激增至67%，相當於額外閒置出來約2700萬平方呎的辦公空間。

疫情開始後，居家遠程辦公流行，很多公司不再需要原有辦公空間，對於南加地區擁有約3億2500萬平方呎空間的商辦出租業者是個沉重打擊。根據Cushman & Wakefield房地產經紀公司提供的南加洛杉磯縣（Los Angeles County ）、橙縣（Orange county）及內陸帝國（Inland Empire）寫字樓空間數據，截至2019年末，就在疫情大流行前夕，南加地區寫字樓的空置率僅13%。

到了2023年6月，商辦出租業者手中有6800平方呎的未出租空間，空置率增至21%。疫情導致空置率上升了八成。因此，經過大約四年多的時間，在新冠疫情大流行後，南加沒有使用的辦公空間多出了2700萬平方呎，包括空置辦公室、會議室以及寫字樓內提供白領休閒服務的咖啡吧。

換句話說，南加地區寫字樓多出來的67%的閒置空間，規模相當於在田納西州Memphis或路易斯安那州New Orleans 以及亞利桑納州Tucson的全部寫字樓空間，這當中還包括閒置的以及已經出租使用的。

據統計，自2019年以來，南加三個主要地區增加的辦公閒置空間，洛杉磯縣增加了2070萬平方呎，增加了73%; 橙縣增加了630萬平方呎，增加57%；內陸地區（河濱縣、聖伯納汀諾縣等地）增加了30萬平方呎閒置辦公空間，增加21%。同時，值得關注的是，疫情開始後，全美範圍內的商辦閒置空間也在增加，至少增加了一半，從原來的13%增至19.2%。

以洛杉磯市中心的美國銀行大廈（U.S. Bank Tower）為例，所在區域的閒置辦公空間增加67%。

閒置辦公空間增多，並非因為國內工作機會減少。2023年5月，南加四個縣區的就業人數達到創紀錄的800餘萬人，比較2019年末增加了至少4萬8000人。就是說，居家辦公減少了對辦公空間需求。對出租業者來說卻是一個大難題，根據地產諮詢公司McKinsey提供的數據，由於遠程居家辦公，全球辦公物業價值損失了8000億元。

南加華人地產專家蕭闌表示，後疫情時期，南加商辦空置情況確有減少的趨勢。不過，很多辦公人員已經習慣居家遠程辦公模式，有的人為遠程辦公甚至公司地點在洛杉磯，但選擇內陸購屋在家上班。同時，這與人們對經濟信心指數也有很大關係。

南加 疫情 洛杉磯

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