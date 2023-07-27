港商遠程買馬里布衝浪豪宅 720萬元火速成交

整排的玻璃窗設計讓屋主可以欣賞到完整的太平洋景觀。（Jaman Properties）

儘管居高不下的通膨和利率阻礙了不少房地產交易，但豪宅成交額依然不少。近日，有一棟位於馬里布（Malibu）的海景豪宅火速成交，售價720萬美元。根據地產網站Dirt的消息，買家是一位來自香港 的零售業大亨，遠程購買了這處房產。

這棟建於1960年豪宅曾是馬里布傳奇人物麥克弗森（Janet MacPherson）的房產。她是一位衝浪先鋒人物，自1950年代起開始衝浪，直到八十多歲時還在世界各地的海浪上行走。但很多人不知道的是，她還是一位地產大亨，坐擁多套百萬豪宅，此次出售的這處房產就是其中之一。

屋後的露台曾是一些經典的海灘電影和電視節目的拍攝地。（Jaman Properties）

2022年麥克弗森去世後，這棟房屋以400萬的價格被高端地產公司Jaman Properties收購。在對房屋進行翻新改造後，Jaman Properties於5月初將這座房屋以近750萬美元的價格掛牌上市，於近日以720萬美元的價格成交。

這棟房屋的入口被一扇200年前的西班牙老木門守護，門後是一個下沉的庭院入口。屋外擁有一個2600平方呎的石製露台，可以欣賞到這片海灘獨有的白色浪花，這裡曾是一些經典的海灘電影和電視節目的拍攝地點。戶外的設施包括熱水浴缸、火坑和戶外廚房，還有泳池和水療中心正在當地審批中。

客廳天花板上嵌有天窗，為室內帶來充足的自然光線。（Jaman Properties）

進入房屋內部，拱形的天花板上嵌有天窗，為鋪著木地板的客廳帶來充足的自然光線。客廳另一側的整排玻璃窗，讓屋主可以將完整的太平洋景觀盡收眼底。廚房的背牆上還裝有一塊鏡面反射板——讓這裡的住戶即使在背對大海時，仍可以欣賞到美麗海景。此外，豪宅裡的每一間臥室都可以直接通向戶外，而佔地三分之一英畝的庭園周圍，佈滿了麥克弗森從世界各地蒐集來的植物。

每間臥室都可以通向戶外。（Jaman Properties）

房屋的每個房間都鋪設了音響系統，就連浴室裡也可以聽到海浪拍打岸邊和海鷗飛翔的聲音。房屋的其他亮點包括：三個壁爐、一個衝浪板存放區、車庫裡的充電站、一間家庭娛樂室，以及位於房屋下方山坡上的一個隱蔽的休憩場所。

據DIRT報道，儘管近年來美國的經濟和政策環境對國際投資者造成打擊，但財力雄厚的亞洲的買家和賣家，近期再次為南加州 的高端房產市場帶來活力。例如，香港私募股權億萬富翁單偉建的女兒LeeAnn Akouri-Shan，最近以1710萬美元的價格購入著名演員詹姆斯科登（James Corden）位於布倫伍德公園社區（Brentwood Park）的豪宅；而另一位來自香港的億萬富翁，德國出生的實業家普德維爾（Horst Pudwill），也被傳買下一座售價6200萬美元的比佛利山 豪宅。