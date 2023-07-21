日商三井不動產 洛杉磯市蓋50層高樓

該項目建築面積共56萬2700平方呎，包含580間公寓。（圖片取自MFA設計資料）

洛杉磯 市規畫委員會（ Los Angeles City Planning Commission）13日批准一項位於市中心的50層住商混合公寓建案，該項目由三井不動產美國分公司（Mitsui Fudosan America，簡稱MFA）開發，計畫2024年開工，2027年竣工。

這座名為「8th, Grand & Hope」的50層塔式建築，位於洛杉磯市中心的格蘭德大道（Grand Avenue）和希望街（Hope Street）之間，將沿第八街（8th Street）北側而建。據MFA的設計資料，該項目建築面積共56萬2700平方呎，包含580個單間、一居室、兩居室和三居室公寓，以及7499平方呎的底層商業空間和636個停車位。

該項目由總部位於舊金山的建築設計公司Gensler負責設計，其靈感源自本世紀中葉的洛杉磯地區住宅，風格簡約奢華。該建築將設有分層的白色陽台，每個陽台都設有一系列塊狀台階和景觀露台。

在13日的會議中，洛杉磯市規畫委員會還駁回勞工和建築工會，以及房地產投資 信託公司Digital Realty對該建案的反對。然而，該建案仍需獲得洛杉磯市議會的批准，才能動工。

「8th, Grand & Hope」的開發商MFA是三井不動產（Mitsui Fudosan）旗下負責北美地產投資和開發的分支，總部位於紐約。據該公司官網介紹，MFA在美國的投資組合包括560萬平方呎的辦公空間、600萬平方呎正在建設的辦公空間、1600套住宅公寓、5300套正在開發的租賃公寓。除「8th, Grand & Hope」外，MFA旗下的另一處位於洛杉磯市中心的「8th & Figueroa」豪華公寓樓已於2020年破土動工，該建築共42層高，擁有438間的奢華住宅，預計今年底完工。