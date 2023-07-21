科技業寒冬 矽谷辦公室空置率增

科技業裁員與財務緊縮，導致矽谷辦公室空置率上升。(Getty Images)

科技業裁員與財務緊縮已造成南灣辦公室空置率上升，導致包括舊金山 、聖荷西 市中心與聖他克拉拉市成為灣區 最疲軟的辦公室大樓市場。

聖荷西市中心第二季度辦公室空置率為26.6%，高於第一季度的20%。聖荷西市中心辦公室空置率增長主要原因，是灣區最成功開發商「Jay Paul Co.」建造辦公大樓即將竣工並投入使用，地點在聖荷西市中心200 Park Ave.。

「聖荷西市中心協會」執行長史特丁斯基（Alex Stettinski）表示，聖荷西市中心辦公室空置率高，是因為即將推出新辦公大樓。此前，地址333 West San Carlos Street一座辦公樓竣工後曾空置多年，當時就曾出現辦公室空置率高峰、維持在20%以上。

包括西聖荷西、金寶市、薩拉度加與洛斯蓋圖斯的西谷地區，第二季度也經歷疲軟市場，約有23.7%辦公室空置。其中包括Santana Row與其全新辦公室「One Santana West」，預估其一旦開始招租，可能大幅降低該地區辦公室空置率。

世邦魏理仕估計，舊金山有三分之一辦公室空置，截至今年6月底，舊金山辦公室空置率為31.6%。根據房地產研究人員估算，屋崙市中心半空是空置率近20%。聖他克拉拉第二季度辦公室空置率為26.1%、高於第一季度25.5%。

根據「世邦魏理仕」CBRE)最新報告，2023年第二季度4-6月南灣辦公室空置率為18%，第一季度空置率為15.5%。報告指出，辦公室大樓市場於2023年第二季度持續呈下滑趨勢。報告將南灣定義為聖他克拉拉縣與佛利蒙-紐華克（Fremont-Newark）地區。

世邦魏理仕研究人員表示，許多大型科技業公司租戶持續轉出未充分利用的空間。然而，儘管南灣地區辦公室整體空置率嚴峻，仍遠低於聖他克拉拉市與聖荷西市中心辦公大樓空置率。

南灣庫比蒂諾擁有最強勁的辦公室市場。今年第二季度庫比蒂諾辦公室僅有2.6%空置。Apple總部設在庫比蒂諾，多年來購買或計畫使用辦公室，持續協助庫比蒂諾辦公空間充分使用。

不過，儘管空置辦公室增加，但一些數字和趨勢顯示，可能支撐南灣疲弱辦公室市場。矽谷租戶對辦公空間需求上升，潛在租戶於第二季度在矽谷尋找總計550萬平方英尺面積，高於第一季度250萬平方英尺租戶需求。

此外，有愈來愈多公司正縮減遠距工作規模，要求員工花更多時間在辦公室。世邦魏理仕指出，部分公司實施更嚴格的返回辦公室政策，可能推動辦公空間利用率更高。當地專家認為，目前辦公室空置問題只是暫時的，不會成為長期問題，科技業正調整規模並重新評估，正處於過渡期，經濟好轉之後，租戶將使用這些辦公室空間。