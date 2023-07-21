升息衝擊 內陸房市交易量驟降

內陸房屋銷量跌至七年來最低點。（記者啟鉻／攝影）

持續飆高的住房抵押貸款利率 ，給南加 地區房市帶來負面影響，導致內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣的房屋交易活動減慢不小，交易數量降至七年來的最低水平。

據統計，內陸兩縣在過去一年的銷售量較比1988年以來平均水平低了12%。華人地產投資專家謝宗煌表示，原因包括，一方面房屋存量不足，另一方面購買者減少，尤其內陸部分地區治安近期也不太好，進一步打消買家購買意願，當然還有住房抵押利率上漲等因素。

截至2023年5月，南加內陸帝國（Inland Empire ）12個月間的住房交易總數是8萬3965單位，是2016年3月以來銷售最緩慢的一年。根據全美不動產數據&分析提供商CoreLogic統計，內陸河濱縣、聖伯納汀諾縣在最近12個月的銷售速度，比1988年以來的平均水平低12%。

就今年5月數據，內陸地區的房市交易量為5532單位，比上一個月增長20%。但較比2022年同期下降了27%，這是自1988年以來記錄中單月第十差的銷售速度。低於35年來5月平均銷售量的19%。

內陸華裔地產投資專家Eric表示，自美聯儲開始加息旨在降低過熱經濟以來，過去一年多持續攀升的住房抵押貸款利率使得住房變得不可負擔，一年內購買力下降了12%，而經濟上的不確定性也抑制了購房熱情。因此，在南加州六個區縣中，即洛杉磯、橙縣、河濱、聖伯納汀諾、聖地牙哥和范杜拉，房屋交易量在過去一年間下降了26%，至1萬6350單位，中位數銷售價格下降了3.8%，至71萬5000元。

從5月間的銷售情況觀察內陸帝國房市呈現月增年減現象，河濱縣成了3323筆交易，比4月增加了18%，但比2022年同期下降了26%。聖伯納汀諾縣，有2209筆交易，比4月增加24%，但比2022年同期下降了29%。

5月住宅銷售價格變化。河濱縣住房中位銷售價格是55萬6500元，比一個月前增加了1.4%，但比2022年同期下降了4%。聖伯納汀諾縣住房中位銷售為48萬元，比月前增加了4%，但較2022年同期下降了4%。數據表明，內陸兩個縣區的房價在短期內都有所上漲，但比較2022年同期仍然是下降。

導致銷售不暢的主要原因與較高貸款利率有關。5月間30年期固定抵押貸款利率平均為6.43%，而在12個月間則是5.23%。由於貸款利率攀升，為買家支付房屋貸款增加不少壓力。調查顯示，河濱縣購房者預計每月房屋貸款支付額增加10%，按照55萬6500元中位價格計算，每月多支付2794元。

數據顯示，購買住房者因貸款利率上升，支付還貸壓力加大，每個月房屋貸款的支付金額持續增加，這也會導致潛在購屋者在財務有限情況下，放棄購屋，這也是導致內陸住房銷售停滯不前的原因之一。

謝宗煌表示，實際上好的地點房屋，還是有人去購買，這就出現了好學區住宅銷售，多人競購情形。但這不是普遍現象，南加總的房市還是處在銷售不旺情況。