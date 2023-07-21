危機入市 UCLA收購洛杉磯市中心大樓

洛杉磯加大現有的佔地419英畝的西木校區，是加州大學九個本科校區中面積最小的一個。（取自洛杉磯加大）

洛杉磯加大 （UCLA ）上月底宣布，已完成對洛杉磯市中心標誌性建築信託大樓（The Trust Building）的收購，並將對這座歷史建築進行翻新、增設教室及辦公空間等。校方預計，大樓將於2023年底投入使用。

洛杉磯加大是全美學生申請最多的大學，2022年秋季收到近15萬份大學一年級的申請，招收6500名新生。但目前學校占地419英畝的西木（Westwood）校區，是加大系統九所大學校區中面積最小的一個。

此次收購的建築信託大樓是古典風格的建築，位於洛杉磯市中心南泉街（South Spring Street），佔地33萬4000平方呎，共11層。由傳奇建築師父子約翰和唐納德（John and Donald Parkinson）設計，他們還曾參與洛杉磯市政廳、聯合車站和洛杉磯紀念體育館的設計。

根據「洛杉磯保護協會」（los angeles conservancy）資料，這座大樓建於1928年，曾是產權保險和信託公司 （Title Insurance and Trust Co）的總部。該建築的室內面積超過30萬平方呎，外觀採用磚塊和陶瓷幕牆。正門上方，有三幅彩色瓷磚壁畫，描繪身著希臘羅馬服飾的寓言人物，象徵信任、保護與忠誠。由藝術家雨果巴林（Hugo Ballin）設計，他也是格里菲斯天文台（Griffith Observatory）壁畫的作者。

據房地產數據服務商CoStar資料，信託大樓的賣家Rising Realty Partners及其金融合作方Lionstone Investments 2016年以8040萬元購入。之後，Rising Realty Partners耗資千萬對該建築進行改造，使其符合地震安全標準，同時修復原有裝飾特色。

房產專家指出，洛杉磯市中心的商業地產近年危機不斷，洛杉磯加大把握住一次很好的投資機會，此次收購價可能遠低於大樓8800萬元的估值。不過，洛杉磯加大沒有公布收購價格。

除洛杉磯加大外，其他高校也瞄準洛杉磯市中心這塊「潛力股」。去年，聖地牙哥加大（UC San Diego）在此收購一棟四層樓高、占地6萬6750平方呎的建築，亞利桑納州 大（Arizona State University）則收購Herald Examiner大樓，旨在擴大該校的招生範圍。