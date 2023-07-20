NFL超級四分衛艾倫 720萬購入橙縣海濱豪宅

美式足球 聯盟NFL 超級明星艾倫（Josh Allen）是四分衛戰神，最近有媒體透露，他以720萬元價格購買在南加州 橙縣海濱城市丹那岬（Dana Point）的一處豪宅。還說他撿到了便宜，因為這棟豪宅原價是750萬元，最終降價4%被這位體育明星收入囊中。

如今這位水牛城比爾隊（Buffalo Bills）明星球員，在南加海濱君主灣（Monarch Bay）安保嚴格封閉社區，擁有了一處面積2808平方呎的屬於自己豪宅。據一位不願透露姓名人士說，這位身高六呎五吋NFL球員，以720萬元價格購得豪宅，比原價750萬元低了4%。

這棟單層豪宅於1962年完成，中間經過翻新，座落在一塊有四分之一畝大小的平整土地上，擁有四間臥室，三間浴室，以及在室內就可以充分享受加州陽光的落地玻璃牆。同時，這棟住宅很注意隱私保護，即使有了延伸到室外的露台，也能免受粉絲或好事者偷窺困擾。

住宅玻璃裝飾前門處，一條道路鋪設精美石塊。玄關處分開兩側，通往房屋不同區域，包括右側餐廳。在玄關的後面是帶有黑色磚砌壁爐，以及內置櫥櫃的空間。廚房則小巧呈現流線型視覺美感。

在豪宅的後面是一處庭院，擁有寬闊草坪，提供足夠空間建造泳池和進一步擴建使用。正如這棟住宅在宣傳中所描述的「主人可享受令人驚嘆的海濱之家，也是擁有者設計未來的夢想之家！」

社區名叫君主灣社區，附近是一個只對會員開放的海灘俱樂部，周邊還提供休閒度假設施，比如網球場、高爾夫球場等。

艾倫現年27歲，是NFL中傑出的四分衛球員。2021年8月，他與球隊簽了為期六年，價值2億5800萬元續約合同，這樣他與球隊的合約就持續到2028年。除了他是職業橄欖球明星，還是一位狂熱的高爾夫球手。

NFL即美國職業美式足球聯盟（National Football League）縮寫。這是北美頂級美式足球聯賽，也是世界最大的職業橄欖球（美式足球）聯盟。由32支球隊組成，兩個聯會包括美國橄欖球聯會（AFC）和國家橄欖球聯會（NFC）。NFL成立於1920年，是全美最受歡迎和具有影響力的體育聯盟之一，是北美四大職業運動之一。